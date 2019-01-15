肉圓店爆紅排隊1hr！「神奇辣椒」10幾罐一早全搶光...網羨慕：好想吃看看

▲肉圓店因為「肉圓惡爸」虐童事件爆紅，一早就擠滿朝聖人潮。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同）

網搜小組／綜合報導

新北市蘆洲爆發「肉圓惡爸」虐童事件，也讓事件導火線「家味肉圓店」成為網友關注的焦點，吸引許多網友到店裡朝聖。一名網友在臉書上貼出肉圓店的盛況，門口排著長長的人龍，許多民眾都想試試看店裡的辣椒，對此肉圓店老闆娘表示，店內特製的朝天椒醬是純手工製，一早準備10多罐就銷售一空。

有網友在臉書「爆廢公社二館」社團中發文，因為「肉圓惡爸」虐童事件，蘆洲的「家味肉圓店」一夕爆紅，15日早上還沒到營業時間，店門口就站滿朝聖的民眾，許多人都想試試這間肉圓店的辣椒，為此老闆娘還特地提早15分鐘開門，晚來的民眾沒有排上1小時，根本吃不到。

有45年餐廳經驗的張姓老闆娘11年前在蘆洲開了「家味肉圓店」，憑著實在的肉圓餡料，以及親製的朝天椒辣椒醬，在美食小吃林立的蘆洲站穩一席之地，老闆娘接受《ETtoday新聞雲》採訪時，也大方透露生意好的秘訣，「皮比較Q，筍絲內餡很實在，再加上祕方醬料，所以吃起來跟別家都不一樣。」

對於肉圓店一夕爆紅，顧客瞬間多了好幾倍，老闆娘略感困擾地說，「像平常這樣子，自然的話就好了，這樣子太累了。」她表示店內的朝天辣椒醬是自己純手工製作的，一早準備10多罐就銷售一空，許多顧客想買罐回家卻都撲空，會再努力趕工。

網友們看到肉圓店排隊的盛況紛紛留言，「有聽朋友說辣椒好吃」、「辣椒一定很好吃，不然怎麼會沒加辣椒打老婆」、「搞得我也好想吃」、「這辣椒一定很吸引人，沒加到會被毆」、「老闆娘要記得加辣，不然會被扒」、「意外的爆紅....老闆你下次還是忘記加辣椒好了」、「剛要去買真的排好長好長」。