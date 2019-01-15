忍受家暴11年聽到孩子「9字安慰」　單親媽決定離開！

▲家暴者經常將「愛」當成施暴藉口。（示意圖／免費圖庫pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

肉圓惡爸引起全台公憤，也讓更多曾家遭受家暴的受害人勇敢站出來，透過自身故事鼓勵更多人走出來。一名女網友分享，她是一名未婚媽媽，忍受家暴時間長達11年，直到孩子說出「有爸爸跟沒有又沒差」，她才猛然清醒忍耐不是為了孩子著想，決定帶著小孩離開。

鐘姓女網友把家暴經歷放上不公開社團「爆怨公社」，貼出14小時就超過3千人按讚。她說，自己忍受家暴11年，孩子的爸做過酗酒、爛賭等不負責任的事情，但她自我催眠對方一定會改，直到有一年，孩子的爸為了小三在大年初一時，在孩子面前又大打出手。

「有爸爸跟沒有又沒差！」這句安慰出自9歲孩子的口中，讓原PO決定立刻帶著小孩離開。她說，離開後的這些年，孩子的爸從來沒看過小孩，完全沒聯絡，「我們也過著雖然辛苦但是平靜的生活」，雖曾聽友人提起他，現在真的改變很多，但她認為，「他變得再好都抹滅不了他曾經給我的傷害」。

▲家暴環境會給孩子留下難以抹滅的傷痛。

看到近日傳出肉圓男爆打妻兒的畫面，鐘女想起內心的痛。她感慨，不管大人的問題如何，小孩永遠是最無辜的那個，很感謝我有一個懂事乖巧的小孩，在僅僅9歲的年紀鼓勵她離開，也慶幸當初的決定才能有現在平靜的生活，如今小孩已上高中，我們很好，希望肉圓事件過後那個小孩也可以平安健康快樂的長大。

鐘女奉勸，「各位有類似經驗的婦女朋友，千萬不要忍，一次都不能忍，尤其是不要以為忍了就能給小孩完整的家，那樣的環境給小孩的心理成長反而是負面的影響，拜託姐妹們為了小孩好一定要勇敢走出來」。

她最後也向有家暴傾向的男人喊話，「也請男人們要有自覺，你的岳父岳母養女兒不是給你糟蹋的，不要說你愛她卻失控打了她的屁話。愛，就請好好珍惜…」。

▲一旦出現家暴狀況，千萬不能忍耐。（示意圖／CFP）