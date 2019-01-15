出賣阿母舊照！穿「半截綁帶小可愛」身材辣翻　網驚呆：超像楊冪

▲她出賣媽媽年輕舊照，身材超辣還撞臉楊冪。（圖／翻攝自Dcard、微博）

網搜小組／綜合報導

愛美是所有女生的天性。一名女網友在Dcard上出賣媽媽年輕時的照片，不僅髮型時髦，身穿半截綁帶小可愛，露出一大截肚子，好身材一覽無遺。看到媽媽這身造型讓她瞬間被電到，也終於懂為什麼媽媽總是一直鼓勵她打扮，還幫她買一堆時髦的衣服，原來就是把自己愛打扮的天性寄託到女兒身上了。

女網友在Dcard有趣版上貼文，她說媽媽總是教她燙頭髮、染頭髮，還慫恿她去穿耳洞，「一直買短褲、短裙、小背心給我，看到我化妝就開心一整天」，前幾天翻到媽媽年輕時的照片，她終於懂了，因為媽媽年輕時也很愛打扮，才會跟她說，「不趁年輕打扮自己，老了一定會後悔」。

從照片中可以看到媽媽年輕時的模樣，及肩的捲髮搭配空氣瀏海，身穿黑白條紋的半截綁帶小可愛，大方露出平坦的小肚子，下半身則穿著高腰牛仔短褲，腰帶上掛著一個超有個性的太陽眼鏡，斜揹著一個黑色小包，超時尚的造型簡直和現代女性的打扮有得比。

網友們看到她分享的照片都驚呼連連，紛紛留言表示，「感覺是個開明的媽媽，好棒」、「太辣，感覺現在也很正」、「喜歡這種媽媽」、「這媽媽我可以，媽媽有缺女婿嗎」，還有不少網友覺得媽媽跟大陸女藝人楊冪超像，「有點楊冪的感覺欸」、「超像楊冪」、「楊冪+1」、「超像楊冪+1」。

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▼媽媽年輕時扮相超時尚，和現代女性的裝扮有得比。（圖／翻攝自Dcard）