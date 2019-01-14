女客：駱，駱駝的駱！店員「駝小姐您一共250元」　釣出一堆苦主

▲有女網友說，「姓葉，被叫菜小姐。你才菜，你全家都菜勒！」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者李佳蓉攝））

網搜小組／綜合報導

您也有被叫錯姓氏的經驗嗎？一名女網友上班前去買飯，聽到一名餐廳員工和一名客人的對話，讓她心想「呃……是我聽錯了還是員工太累了？」也有一名同樣特殊姓氏的網友曾分享過到星巴克買咖啡的糗事，讓他直呼「星巴克的店員我搞不懂你啊」。這則PO文也釣出許多苦主。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團還原店員和女客當下的對話：

員工：請問是打電話訂餐的嗎？

客人：對啊。

員工：請問貴姓？

客人：駱，駱駝的駱。

員工：駝小姐您的餐點總共250元！

▼許多網友分享被店員叫錯姓的趣事。（圖／示意照／翻攝picjumbo免費圖庫）

原PO寫道，「呃……是我聽錯了還是員工太累了？你們有名字被叫錯的時候嗎？」其他人紛紛舉實例，「姓葉，被叫菜小姐。你才菜，你全家都菜勒」、「請問貴姓？我姓董；童先生你好；是董，董事長的董；不好意思，龍先生有什麼可以幫你服務的嗎」、「我到7-11取貨，店員：請問姓什麼；我：古月胡；店員：古月胡古小姐嗎⋯⋯沒有妳的包裹喔；古月胡只是不想妳以為是吳啊啊啊⋯」

還有人說，「有一次接到訂位：小姐貴姓？我姓邵（本來想回是邵萱的邵嗎？）結果真的是邵萱本人來」；原PO回「她很美耶」；該網友說「應該算5～6年級的女神」。另一人指出，「同事：請問貴姓；客人：古月胡；同事：古月胡，古小姐嗎？所有同事集體轉過去大叫『胡』啦」。

▼您買東西有被叫錯姓嗎？（圖／示意照／翻攝stocksnap免費圖庫）

而一名駱姓網友曾在PTT笨版表示，他對星巴克店員說，「我姓駱，馬各駱」，卻得到「好唷，馬先生旁邊稍等飲料」；他不放棄下次又試一次，結果店員回應「寫馬克先生就可以了嗎？」

該網友說，有次他換了方式介紹姓氏，「駱，駱駝的駱」，聽到店員說「好喔，駱先生旁邊稍等唷」，想說終於成功了，慶幸原來這比「馬各駱」好用；結果當他拿到咖啡當場崩潰，因為杯子上寫了「駝」先生，讓他感嘆不管怎樣介紹自己姓氏都「沒有用啊！」