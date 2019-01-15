暗夜惡鬼纏身！「緊貼安全帽」狠盯著她...收驚師傅沒轍 　土地公現身2次收服

▲她被惡鬼纏身，土地公現身保護她。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

台灣傳統信仰相信神明能保佑我們遠離衰事。一名女網友某天半夜經過河堤，不小心被可怕的「陰魂」纏上，連去收驚也沒有用，她只好去找從小拜到大的土地公幫忙，拜託土地公保佑她不被傷害，神奇的是，拜拜隔天她去上班時，竟然在辦公室裡聞到廟香味，她相信是土地公來看她了，後續也沒有再感受到不適。

女網友在Dcard靈異版上發文，前陣子她和男友晚上9點騎車回家，經過河堤時，路旁的街燈都是橘黃色的，她卻在後照鏡看到一到白光閃過，「然後我安全帽後面貼著一張臉，祂很生氣的看著我」，對方眼神兇惡地盯著她，看到這一幕她嚇壞了，用力抓著男友還害怕到哭了，也不知道怎麼辦。

男友發現她有些不對勁，趕緊把車停到路邊關心她，她害怕地跟男友說自己看到一張臉，但男友卻表示完全沒感覺。隔天上班她的狀況非常不好，還犯了平常根本不會犯的錯，下班後她立刻去收驚，結果師傅跟她說，有一個很陰的「東西」在她身上，回家後她頭痛的情況又加劇了，用鹽水洗澡後雖然有舒服一些，但還是不時看到眼角有白光閃過。

最後她只好到小時候拜到現在的土地公廟求助，拜託土地公保佑她一切順利，隔天她到公司上班時，下午做到一半突然聞到廟裡香的味道，「當下問同事有沒有人聞到廟香味，大家都說『沒有欸』，應該是土地公來看我了！而且還兩次，兩次廟香味。」事後她也買了許多食物和飲料去土地公廟，謝謝土地公保護她。

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