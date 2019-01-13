滿頭冰霜的「冰花男孩」圓夢之後　現在過得如何？

▲雲南「冰花男孩」頭上結冰霜 。（圖／翻攝自人民日報微博）

大陸中心／綜合報導

雲南昭通8歲男童王福滿在2018年因為一張滿頭冰霜的照片被稱為「冰花男孩」，當時網友的輿論多批評大陸扶貧政策並沒有幫助道真正有需要的人，引來政府的關注。一年過後，王福滿搬家了，父親的工作和自己的學校都離家更近。許多大陸網友表示，多虧社群網路的力量，讓王福滿一家人脫離困境。

王福滿一家原本住在雲南魯甸，早前因為在冰天雪地下走了1個半小時上學，到校時結了滿頭冰霜，眉毛與睫毛都是，臉上也因冷風吹得紅通通，被老師拍下來放在網上。照片曝光後，引起社會關注，也得到社會各界不少捐助。

▲一年後的冰花男孩。（圖／翻攝自人民日報）

王福滿於2018年1月19日和父親王剛奎及姐姐王福美一起到了北京，搭飛機、吃北京烤鴨都是人生第一次，在這之前也從未離開過家鄉。到北京發現原來這個世上有暖氣讓他很驚訝，「在老家，我們晚上都用木炭取暖，在北京不用燒柴，屋子裡還很暖和，只要穿一件衣服就可以了，我也是第一次知道有暖氣。」

當時王剛奎說，自己長年在昆明打工，希望可以替孩子找更好的學校，不一定要去北京，只求不要讓孩子受凍就好。王剛奎也擔心，雖然現在有很多人關注這件事，但怕熱潮退了孩子不知道怎麼適應。

▲一年後的冰花男孩。（圖／翻攝自人民日報）

王剛奎為人父母的擔心終究沒有發生，綜合陸媒報導，王福滿在過去一年來受到媒體與網友的高度關注，一家人在2018年6月搬家，四壁從土造房變成水泥牆，到學校的路程也只要10分鐘，雖然王福滿再也不用每天徒步1個半小時去上學，但他選擇住在學校宿舍。

王福滿今年剛滿9歲，就讀的小學因為他受益頗多，學校教室都裝上外界捐贈的暖氣設備，學生宿舍的棉被特別加厚，還準備了凍傷藥，比許多人家裡的設備還好。

▲一年後的冰花男孩。（圖／翻攝自人民日報）

一年過去，王福滿本身並沒有太大改變，老師說他的成績依然名列前茅，和同學相處良好。受訪時，王福滿也說，「謝謝好心人幫助我們，我會好好學習，靠自己走出去，才能報答他們。」

生活環境大幅改善之後，王福滿的父親也被安排到家附近的工地上班，每個月工資最多時有到4000元人民幣（約新台幣1萬8千元），原來離開家裡的妻子也和他重修舊好，生活至此上了軌道。

王家人一年來的轉變看在網友眼裡都相當高興，直言是「廣大網友和當地政府的努力結果」，更有人說「2018年是很糟的一年，看到冰花男孩的改變，還是有很多人在為了讓生活更美好在默默付出，幸福生活是奮鬥出來的，奮鬥本身也是一種幸福，只要奮鬥，『冰花男孩』們的未來可期。」