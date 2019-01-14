7-11加裝「玻璃亭」！　3大功能曝光...網怨麻煩：防客人？

▲ 7-11的門變兩層 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台灣每走兩三步就能看到一間便利商店，密集程度世界第一，各項功能也推陳出新，日前還開設了無人商店。有網友發現，最近似乎有許多7-11除了原先的自動門，外面還加上一道「手動推門」，好奇這樣的設計有什麼功能。雖然這樣的設計是有原因的，但也有人認為手動開門不便於輪椅族，以及雙手提滿東西的時候。

有網友在臉書「爆廢公社」中貼文表示，他發現周遭許多7-11都加裝了手動門，進入時必須通過2個入口，覺得這樣的設計很神秘。只見圖中超商的自動門外加了一座小玻璃亭，民眾必須先手動開門，才能通過自動門進入商店。

對此網友紛紛猜測表示，「個人認為防搶功能居多」、「防三寶衝撞」、「省冷氣」、「蒼蠅門」、「搶劫烙跑不方便」、「防風的，風強的時候自動門會開，弄亂店裡」、「茶葉蛋香氣留在裡面」。

▲ 一般7-11只有一道自動門 。（圖／本報資料照）

其實這樣的設計在幾年前就已經開始出現，當時還有小7店員回應說是「防搶、防冷氣、防蒼蠅，蒼蠅好像比較直線飛，所以這樣交錯好像比較能防止蒼蠅進去，組長說的」、「防米老鼠跟風沙」。簡單來說，主要的功能為「防搶劫、提升環境衛生以及節能省電」。

許多網友都說附近的超商門都改成這種形式，郊區和中南部比較常見到。不過也有人認為這樣的設計很麻煩，尤其是對於坐輪椅的朋友，「滿手東西的時候不方便」、「還要自己動手開」、「進出都要摸門把，感覺很多細菌」、「這防客人吧！改成這樣我就很少進去了」、「 我舅舅是輪椅族，這種門他必須用輪椅一直頂一直頂，頂到有縫時就要一手推輪子一手頂門」。

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