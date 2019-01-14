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不是第一次！他起底蘆洲肉圓店「忙著聊天忘加辣」　網嘆：兒子無辜的

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▲▼惡爸痛打母子！民眾打電話罵肉圓店「為何不幫孩加辣」　老闆娘回應了。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲知名肉圓專賣店遭爆不是第一次忘記加辣。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

新北市蘆洲42歲林姓男子只因肉圓沒加辣，就對老婆、兒子施暴，引起全國民眾關注。不過這間知名肉圓店已不是第一次忘記加辣，過去也曾被民眾投訴服務態度差，店家忙著跟其他客人聊天，結果就漏了加辣需求，氣得他直喊「沒有下次了」；而不少網友則聲援兒子，相信他是無辜的。

位於新北市蘆洲區的甜不辣、肉圓專賣店2008年開業，主打自製醬料、獨特口味，10年來累積不少忠實顧客，這次意外捲入「肉圓沒加辣家暴事件」，一夕之間成為全台最紅小吃店。

PTT上有網友13日晚間爆料，這間肉圓店早就不是第一次忘記加辣激怒顧客。去（2018）年2月間就有民眾上門用餐，憤怒留下1星負評，原因是服務極差，「兩個大碗，請多點湯，結果給半碗不到，要求加辣也沒加，一直跟其客人聊天，沒有下次了！」

▲▼惡爸痛打母子！民眾打電話罵肉圓店「為何不幫孩加辣」　老闆娘回應了。（圖／記者陳豐德翻攝））

▲店家特製的辣醬令饕客趨之若鶩。（圖／記者陳豐德翻攝）

仔細檢視超過80筆顧客留言，整體評價不錯有4.2顆星的高分，不滿情緒多和服務有關，「生意開始好後，態度不是很好」、「老闆娘態度很囂張耶」、「服務態度不佳、愛理不理客人，其實可以不要的」、「已經按讚留言還不信任客人，只是幫忙打名氣，不是貪圖打卡送米血糕。」

不過多數客人對美味的肉圓、甜不辣給予好評，尤其是辣醬堪稱精華，「超Q皮的肉圓內餡筍肉又很入味」、「都好吃，特愛這的辣椒」、「好吃到作夢也會笑」、「好吃甜、不辣好吃，肉圓很Q」、「真的很好吃！尤其特製的辣椒，過癮！」

看了過去顧客留下的評價，PTT鄉民無奈感嘆兒子何辜，「兒子被誤會，毀了一個家庭」、「這家辣椒醬一定好吃到沒加就打人」、「原來老闆真的常常忘記加辣」、「肉圓店老闆不加辣演變成動私刑炒辣椒，根本蝴蝶效應」。此外，更有人突破盲點，指責任在家暴父身上，加辣只是引子，「有加辣也會因為別的事家暴」、「問題是家暴，加辣不是重點。」

▼去年有顧客因老闆忘加辣留下1星負評，氣得直喊不會再來吃了。（圖／翻攝店家臉書）

不是第一次！他起底蘆洲肉圓店「服務態度差」（圖／翻攝臉書）

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關鍵字：肉圓,PTT,鄉民

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