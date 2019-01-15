肉圓惡爸「一家歡樂慶生」影片曝光　伯父：他多乖耶！不會喝酒

社會中心／綜合報導

新北市蘆洲林姓「肉圓惡爸」鞠躬8次公開道歉稱，小孩平常管教都會用打的，沒喝酒也會打，「我現在心裡覺得…真的不要喝酒了。」他是塑膠工廠小開，伯父則說，平常沒看過姪子喝酒，「他多乖耶」！而他也曾因孩子寫功課發呆，就持鐵棍打屁股，痛得孩子不停求饒。媽媽發出聲明，「如今我只求帶著我的孩子離開這樣的環境，有個讓我們母子能沒有生命安全之虞，能有個安全的地方安心的生活。」而一家人曾歡樂慶生的畫面也曝光。

林男（42歲）12日只因兒子買肉圓沒加辣竟動粗，甚至將妻子勒頸拖行，13日遭7名憤怒鄉民上門圍毆，他躲了一夜後，14日在警方的保護下，於派出所前公開道歉，「對於老婆小孩造成了傷害，以及社會大眾再此致歉。對我岳母、岳父心理造成傷害，我也覺得很抱歉、不好意思。」

▲▼肉圓惡爸鞠躬道歉。（圖／記者陳豐德翻攝）

「OO（兒子名），爸爸對不起你！」林男也坦承不善言詞管教，所以教小孩都用打的，「小孩平常管教都會用打的，我不是用…我不會用口頭教育，我沒有喝酒也是會用打的。」至於動手後在員警到場，他坐在沙發上時翹二郎腿、攤手一副不在乎的模樣，則替自己辯解，「我一時心急，我沒有穿鞋，所以我可能把腳盤在那個沙發上，因為我是打赤腳下去的。」

但對於是否談離婚？每月給妻子7萬 ？妻子每月出國旅遊10多天造成感情不睦？家暴男都以「這是家務事不好意思帶過」。他說，現在見不到妻兒後悔萬分，「我現在心裡覺得......真的不要喝酒了。」

而一家人曾開心慶生的畫面也曝光，媽媽和孩子站在蛋糕前，林男就緊緊展在他們後方，現場還有其他親友，沒想到如今發生家暴。據了解，林男家族經營塑膠袋事業，自己也在工廠上班，家境不錯，過去沒犯案前科，也沒被通報家暴紀錄，在親人眼中是個很乖的小孩。林男伯父說，其實他是個性善良的小孩，「他多乖耶…平常也沒看過他喝酒。」

▼林男伯父說姪子很乖。（圖／東森新聞）

▼肉圓媽首發聲明，透露丈夫家暴早已不是第一次，還曾用鐵棍教訓孩子。（圖／記者陳豐德翻攝）

而肉圓惡爸衝突非首例，新北市家防中心主任許芝綺表示，2013年夫妻兩人因教養認知不同而通報，社會局也介入協商後，追蹤一年問題未再發生，便沒有將這起通報列入家暴紀錄，除此之外，並未曾接獲也未有家暴紀錄。

對於母子兩人是否願意返家，社會局表示，將會遵循兩人意見，若願意返家，林男則需要接受戒酒治療，並且得上心理諮商及親職教育課程；另外，為確保母子安全，社工將會定期訪視。

▲▼憤怒民眾請林男吃辣椒，並把他圍毆到送醫。（圖／翻攝黑色豪門企業、記者陳豐德翻攝）

●媽媽聲明全文：



首先要謝謝各界的關心以及協助，造成鄰居不便也在此誠心道歉。

但是為了孩子我必須勇敢站出保護他，孩子長期處在暴力之下，在他低年級的時候，孩子甚至對著我哭訴說：為什麼我要生下他，他很想死掉！當媽媽的聽到這樣，真的心如刀割，所以當時有求助學校，也做心理輔導，這幾年陸續還有多次的暴力相向，我花了好多的心力在修復他受傷的心靈。

2016年底，當時家裡裝潢，我們暫住婆家，那時他也一度失控，抓著孩子的領子讓他腳離開地面，當時我制止他，於是他便用拳頭把衣櫥搥破，公婆也都知道這件事。

我事先先跟婆婆溝通，我想好好正視處理我們的婚姻，也請她先不要太急又不了了之，當時婆婆也答應我。於是那晚我和先生談了很久，我說我們可以一起去就醫一起去看心理諮商，我不希望我們之間最後發生不可挽回的遺憾。他說他沒有辦法控制自己的情緒，但也不可能會去看醫生。

當時我們最後的結論是暫時分開來住，他留在婆家、我和兒子回蘆洲住，但過了幾天他卻跑回家，理由是說我婆婆要他回來幫忙整理，而且依然是不願意就醫。我很害怕，很害怕他越來越嚴重，害怕那天真的會有不可挽回的事發生！

2017年10月，孩子寫功課發呆，於是他使用鐵棍打孩子，力道之大三下立刻就瘀青了，還對孩子說不會痛對不對、雖然爸爸說不會痛，但媽媽我的心真的很痛，為什麼不阻止？原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘，所以我之前不敢出聲阻止，因為我怕孩子會被打得更慘，只能忍痛進行搜證！

如今我只求帶著我的孩子離開這樣的環境，有個讓我們母子能沒有生命安全之虞，能有個安全的地方安心的生活，讓孩子好好的成長！