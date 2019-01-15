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鐵棍打3下就紅！肉圓惡爸「家暴影片」再曝光　小孩哭喊：拜託別打了

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▲▼鐵棍打3下就紅！肉圓惡爸「家暴影片」再曝光　小孩哭喊。（圖／翻攝自爆料公社）

▲鐵棍打3下就紅！肉圓惡爸「家暴影片」再曝光，小孩哭喊求饒。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市42歲林男因為「肉圓沒加辣」就痛打妻兒，消息曝光後引發社會各界關注。對此，李姓妻子14日在臉書發佈聲明外，還曝光了丈夫過去家暴兒子的影片，影片中可以看見，孩子因為寫功課發呆，就被林男用鐵棍打屁股，痛得孩子不停向爸爸求饒。

影片中可以看見，林男一開始讓孩子自己選要哪，後來孩子選擇了面壁打屁股，結果打下去就痛得孩子尖叫爆哭，林男還說「不會痛對不對」接著就要打第二下。孩子就不斷向爸爸求饒，語氣顫抖的說「不要這樣啦」、「不要打了」、「拜託別這樣」、「很痛」、「可以休息一下嗎」、「拜託請你……（後面說不出話了）」

▲▼蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）

▲蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉畫面。（圖／記者陳豐德攝）

聲明全文如下：

首先要謝謝各界的關心以及協助，造成鄰居不便也在此誠心道歉。

但是為了孩子我必須勇敢站出保護他，孩子長期處在暴力之下，在他低年級的時候，孩子甚至對著我哭訴說：為什麼我要生下他，他很想死掉！當媽媽的聽到這樣，真的心如刀割，所以當時有求助學校，也做心理輔導，這幾年陸續還有多次的暴力相向，我花了好多的心力在修復他受傷的心靈。

2016年底，當時家裡裝潢，我們暫住婆家，那時他也一度失控，抓著孩子的領子讓他腳離開地面，當時我制止他，於是他便用拳頭把衣櫥搥破，公婆也都知道這件事。

我事先先跟婆婆溝通，我想好好正視處理我們的婚姻，也請她先不要太急又不了了之，當時婆婆也答應我。於是那晚我和先生談了很久，我說我們可以一起去就醫一起去看心理諮商，我不希望我們之間最後發生不可挽回的遺憾。他說他沒有辦法控制自己的情緒，但也不可能會去看醫生。

當時我們最後的結論是暫時分開來住，他留在婆家、我和兒子回蘆洲住，但過了幾天他卻跑回家，理由是說我婆婆要他回來幫忙整理，而且依然是不願意就醫。我很害怕，很害怕他越來越嚴重，害怕那天真的會有不可挽回的事發生！

2017年10月，孩子寫功課發呆，於是他使用鐵棍打孩子，力道之大三下立刻就瘀青了，還對孩子說不會痛對不對、雖然爸爸說不會痛，但媽媽我的心真的很痛，為什麼不阻止？原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘，所以我之前不敢出聲阻止，因為我怕孩子會被打得更慘，只能忍痛進行搜證！

如今我只求帶著我的孩子離開這樣的環境，有個讓我們母子能沒有生命安全之虞，能有個安全的地方安心的生活，讓孩子好好的成長！

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：肉圓,家暴,辣椒,肉圓沒加辣

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