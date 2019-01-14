綠到周公也母湯！連3晚做夢「女友跟人睡」　他醒來質問2次…哭了

▲原PO夢到女友出軌。（示意圖／pxhere）

網搜小組／綜合報導

每個人睡覺都會做夢，有時還可能做預知夢、前世夢等等。一名男網友表示，他連續3天夢到女友出軌，忍不住覺得奇怪，某天就用非常嚴肅、生氣的語氣質問女友「到底有沒有做出對不起我的事？」沒想到女方竟然真的大哭道歉加解釋。網友也紛紛看傻，「綠到周公看不過去」、「太詭異了吧！」

一位匿名男網友在《Dcard》分享一件很詭異的事，無緣無故3天連續夢到女友跟別人發生關係，某一天他就突然用非常嚴肅+生氣的語氣問女友「妳到底有沒有做出對不起我的事？」女方第一次還回「沒有啊！你有什麼毛病啊？」接著他就強調「不要再讓我重複第二次話，坦白就原諒妳，說到做到！」

沒想到女友竟回「你為什麼知道…」並開始大哭、解釋加道歉。但因為原PO已經說會原諒對方，也只能開口「唉…說到做到…原諒妳…！閉嘴好嗎？」也透露兩人已經交往4～5年，「心很痛，很難過…或許把她當家人了…犯了多大的錯都會原諒」。他也在留言處表示自己超無奈，「用夢的方式真的很瞎」。

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▲原PO醒來質問，女友竟然真的對不起他。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛留言「綠到周公看不過去」、「這比從FB抓到別人是小三還是自己是小三還狂」、「可以擺攤了『鐵口直斷』」、「預知系」、「不分嗎…我覺得這有一就有二，與其最後把感情磨掉，不如直接斷了」、「這樣還能原諒？你真的是佛心」、「我雖然很同情你，但…可不可以幫我夢一下我女朋友在哪裡？」

不少網友則說，自己也曾夢到另一半劈腿，而且之後真的抓包，「跟我一樣，第一次我前男友跟前女友聯絡我也夢到，我問了他還在唬爛兩天之後被我抓到；過沒多久我又夢到他跟別的女生曖昧，他還說我在亂夢，結果跨年那天又抓到！直接提分，我的夢真的沒在開玩笑ㄉ」。

「+1，真的有一陣子狂夢到，結果真的被抓包」、「我前男友也是都我做夢夢到劈腿，隔天起床如果第六感怪異的話，我就會開始查，還真的都被我查到」、「我也夢到過！夢裡面有夢到那女生的全名，過沒多久真的發現前男友跟我夢到的那個女生曖昧，是一模一樣的名字！」

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