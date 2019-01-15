雲端最前線／肉圓沒加辣！惡爸暴怒打趴母子群情激憤遭私刑

新聞節目中心／綜合報導

新北蘆洲一名42歲的林姓父親12日只因兒子買肉圓沒加辣竟動粗，甚至將妻子勒頸拖行，影片曝光後，引發民眾群情激憤，上百人圍堵在這名惡爸家樓下，惡爸也遭多人動用私刑毆打送醫治療。躲了一夜後，林姓男子現身派出所公開致歉，為此警方更大動作，派出高達31名警力到場支援，就怕一個不小心再次引爆「私刑正義」，這起事件使社會上再度對家暴防治的重要性和正反爭辯。對此議題，邀請立法委員費鴻泰、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、ETtoday突發中心副主任林裕豐、資深媒體人彭華幹與主持人楊文嘉深入探討肉圓家暴事件的後續發展。

該事件發生於新北市蘆洲區，一名42歲父親因兒子去買肉圓忘了加辣椒，暴怒把兒子掌摑倒地，媽媽衝過來救兒也被勒頸拖出房外暴打，最後奪門而出大喊救命，母子雙雙受傷送醫。消息曝光後引起公憤，7名網友衝到涉施暴男子家中，拿辣椒逼該男子吃下，並且也把他打到送醫。

▲男子不滿肉圓「沒加到辣」，賞巴掌、勒脖子狠狠家暴母子倆。（圖／爆料公社）

這起離譜家暴案件引發社會關注，警方和社會局已經介入；遭家暴妻子已決定帶兒子先回娘家休息，事後提告；至於同遭網友「施暴」的涉家暴男子則表示，不會對網友提告，但警方仍然依社會秩序維護法將其中動手的2人移送法辦。

「肉圓惡爸」林男躲了一夜後，14日在警方的保護下，於派出所前公開道歉，並表示「小孩平常管教我就會用打的，我不會用口頭教育，其他是我們家庭的問題，真的不方便多說」。林男也說，「前天是酒後失控，對於我小孩造成的傷害，對社會致歉，還有，對於造成警方跟浪費社會大眾的資源，對於鄰居這幾天進入不方便也很抱歉，不好意思真的很抱歉，對他們造成的傷害我也很抱歉。」



▼蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）



對此，李姓妻子14日發聲明表示，丈夫已經不是第一次施暴，她雖曾勸對方就醫，但始終被拒絕。她透露，孩子過去曾哭訴「很想死掉」，她心如刀割，但之所以未能阻止丈夫施暴，「原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘」，所以這些日子來她忍痛蒐證，只求早日離開丈夫，有一個安心生活的環境。

▼「屁股三道瘀痕」肉圓媽首發聲明 淚訴孩子曾想死。（圖／記者陳豐德翻攝）

針對12日的肉圓家暴事件，蔡英文總統14日晚間就在臉書化身「蔡教授」，提出2個關鍵防制家庭暴力，鼓勵民眾每個人都可以幫忙，要發揮「雞婆精神」勇於通報，這樣就能讓每一位孩子多一份保障。對此議題，邀請立法委員費鴻泰、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、ETtoday突發中心副主任林裕豐、資深媒體人彭華幹與主持人楊文嘉深入討論。

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