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雲端最前線／肉圓沒加辣！惡爸暴怒打趴母子群情激憤遭私刑

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新聞節目中心／綜合報導

新北蘆洲一名42歲的林姓父親12日只因兒子買肉圓沒加辣竟動粗，甚至將妻子勒頸拖行，影片曝光後，引發民眾群情激憤，上百人圍堵在這名惡爸家樓下，惡爸也遭多人動用私刑毆打送醫治療。躲了一夜後，林姓男子現身派出所公開致歉，為此警方更大動作，派出高達31名警力到場支援，就怕一個不小心再次引爆「私刑正義」，這起事件使社會上再度對家暴防治的重要性和正反爭辯。對此議題，邀請立法委員費鴻泰、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、ETtoday突發中心副主任林裕豐、資深媒體人彭華幹與主持人楊文嘉深入探討肉圓家暴事件的後續發展。

該事件發生於新北市蘆洲區，一名42歲父親因兒子去買肉圓忘了加辣椒，暴怒把兒子掌摑倒地，媽媽衝過來救兒也被勒頸拖出房外暴打，最後奪門而出大喊救命，母子雙雙受傷送醫。消息曝光後引起公憤，7名網友衝到涉施暴男子家中，拿辣椒逼該男子吃下，並且也把他打到送醫。

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」警申請家暴令。（圖／爆料公社）

▲男子不滿肉圓「沒加到辣」，賞巴掌、勒脖子狠狠家暴母子倆。（圖／爆料公社）

這起離譜家暴案件引發社會關注，警方和社會局已經介入；遭家暴妻子已決定帶兒子先回娘家休息，事後提告；至於同遭網友「施暴」的涉家暴男子則表示，不會對網友提告，但警方仍然依社會秩序維護法將其中動手的2人移送法辦。

「肉圓惡爸」林男躲了一夜後，14日在警方的保護下，於派出所前公開道歉，並表示「小孩平常管教我就會用打的，我不會用口頭教育，其他是我們家庭的問題，真的不方便多說」。林男也說，「前天是酒後失控，對於我小孩造成的傷害，對社會致歉，還有，對於造成警方跟浪費社會大眾的資源，對於鄰居這幾天進入不方便也很抱歉，不好意思真的很抱歉，對他們造成的傷害我也很抱歉。」


▼蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼蘆洲肉圓爸現身派出所公開致歉。（圖／記者陳豐德攝）

對此，李姓妻子14日發聲明表示，丈夫已經不是第一次施暴，她雖曾勸對方就醫，但始終被拒絕。她透露，孩子過去曾哭訴「很想死掉」，她心如刀割，但之所以未能阻止丈夫施暴，「原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘」，所以這些日子來她忍痛蒐證，只求早日離開丈夫，有一個安心生活的環境。

▼「屁股三道瘀痕」肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲快訊／「屁股三道瘀痕」肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死。（圖／記者陳豐德翻攝）

針對12日的肉圓家暴事件，蔡英文總統14日晚間就在臉書化身「蔡教授」，提出2個關鍵防制家庭暴力，鼓勵民眾每個人都可以幫忙，要發揮「雞婆精神」勇於通報，這樣就能讓每一位孩子多一份保障。對此議題，邀請立法委員費鴻泰、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、ETtoday突發中心副主任林裕豐、資深媒體人彭華幹與主持人楊文嘉深入討論。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,肉圓惡爸,家暴,新北市

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