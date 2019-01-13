全身剩2000！學生妹「沒錢吃喜酒」羞恥道歉　閨蜜新娘一聽秒封鎖：還敢來

▲原PO本來想說等以後經濟好了，請吃飯補償，但才剛講完就被封鎖了。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

「新娘已經幫我留位子，但我真的沒錢去......。」一名女網友得知閨蜜結婚立刻答應會去，只是她忙著趕畢業論文，並沒有多餘時間打工，導致身上僅剩2000元而已，她要是再包紅包真的沒錢過活，只能跟新娘實話實說，並表示自己無法到場，沒想到就被封鎖了，讓她好難過。

女網友在臉書「爆廢公社」PO文說，她是一個要半工半讀的學生，為了忙著趕畢業論文，沒有多餘的時間打工，知道好朋友要結婚後，她也有預留紅包錢，可是臨時有狀況發生急需用錢，她只能先把祝福好友的禮金挪出來使用，再加上她全身上下只剩2000元，根本沒有錢能包禮金。

得知已經幫她留喜酒位置後，她趕緊提早向閨蜜道歉說「對不起，我真的無法去了」，也很誠實地講「我沒錢，我包不起紅包，包了我可能會餓兩個禮拜」，以為身為好友會體諒，沒想到還是惹怒了閨蜜，甚至被對方封鎖了，讓她很苦惱。

▲原PO身上只剩2000元，真的包不出紅包吃喜酒。（圖／本報資料照）

她傷心透露，自己突然臨時不去，也覺得很不好意思，畢竟好友本來很期待，可是她真的沒有能力包出禮金，而且為了省錢包600元，她也不敢到現場去吃，也沒有必要為了打腫臉充胖子，跟別人借錢包紅包去吃喜酒，沒有錢就是沒有錢。

原PO本來想說等好友生小孩，可以多送點東西來補償，沒想到就遭到對方封鎖了；她表示，她知道結婚是一輩子一次回憶，事後也有跟朋友承諾「等我經濟好一點，我請你出來吃飯」，想說用別的形式來補償，「但她不要，意思就是沒錢就不要來......然後就不理我，封鎖我了，她到現在都對我很不諒解。」

▲結婚辦喜宴並非是拿來賺錢的。示意圖，與本文無關。（圖／取自PEXELS）

原PO身不由己的狀況，讓網友看了紛紛留言說，「可以體諒，至少你是提早講」、「會體諒你，婚禮是喜事，不應給人壓力」、「如果你是我好朋友我會叫你包600就好，吃飽一點、有菜盡量包，如果你真的很乾，禮金我會藏在喜餅盒裡退給你」、「她可能只是要錢」、「沒這個朋友，妳會更好」。

也有網友認為現在收到喜帖，根本是在被討債，「不懂現在包紅包的觀念--只要被算入人頭就一定要付足費用嗎？」、「專找單身湊人數賺桌錢」、「我覺得結婚請朋友去不該是斂財 而是心意」、「怎麼感覺這年頭，接到紅色炸彈就是欠人家錢了」。

▼收到喜帖，不一定是開心的。示意圖，與本文無關。（示意圖／CFP）