母送紅黑風衣！他爽穿出門…一進麥當勞「極度撞衫」傻了：客人還跟我點餐

▲外套根本一模一樣。（圖／陸陸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳怡伶／採訪報導

「客人還跟我點餐QQQ。」新竹男網友陸陸收到媽媽送的一件風衣，想到是媽媽心意，他立刻二話不說直接穿出門買麥當勞，沒想到一進門傻眼了，店員跟穿的外套，竟然跟他身上那件幾乎有100％像，讓他瞬間超尷尬。

從網友PO在臉書「爆廢公社公開版」照片可見，櫃台後方的店員穿著一件紅、黑顏色的外套，右手袖子至背部右半邊都是全黑，左手則是全為紅色，整件外套從右至左分別是黑、紅、黑、紅，每個區塊都是單一顏色。

最好笑得是，網友陸陸一臉尷尬地在在櫃台前，身上那件外套與後方的店員極為相似，風衣都是走紅、黑兩種配色，乍看之下還真以為是麥當勞店員；但其實是有微小差別的，像是他兩袖子都是紅色，胸部兩塊則是為黑色，與店員兩手臂一紅一黑的外套設計。還是有些微的不同。

▲網友熱情P圖，多加一個「m」根本就是麥當勞員工了。（圖／翻攝自爆廢公社）

陸陸接受《ETtoday新聞雲》採訪時笑說，媽媽一直說這件紅黑色風衣要價很昂貴，要送給他穿，他也不知道這件到底多少錢，反正就是媽媽的心意，也沒想很多就穿出門來買麥當，進去整個笑慘。

陸陸一進麥當勞，就被身旁的女友提醒說「你穿得跟外送店員一樣」，他才發現自己撞衫了，當下覺得太好笑，趕緊拍照當紀念。陸陸笑說，真的超好笑，人家不知道還以他他店員，不過這件風衣是媽媽的心意，而且蠻防風的，他以後還是會繼續穿出門。

▲麥當勞。（圖／記者徐恩樂、廖明慧攝影）

他這件極度撞衫，讓網友紛紛留言笑說，「緣份到了，躲都躲不掉～去應徵吧！」、「你站錯位置了，快站到櫃台裡面去」、「以後你可以不用點餐，直接走進去拿也不會有人覺得你可疑」、「你還有空自拍，快去外送」、「原來昂貴的風衣 跟麥當勞買的」、「無鹽薯條一份...謝謝」。

也有網友分享自己與店員撞衫的經歷，「就跟我穿公司制服去台灣大哥大要繳費一樣，店員以為我是要來調貨的，當下超尷尬」、「我上次去吃燒烤，店員穿黑色，我也穿黑色，結果經過其他桌時，客人把我叫住說『我要一盤松阪豬』，我X」。

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