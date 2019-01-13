如果總統還是蔣經國…郝龍斌問：會不會出現口譯哥、吳音寧？





▲故總統蔣經國（右）。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔獲外派駐美擔任政治組組長，月薪近27萬引發爭議。國民黨副主席郝龍斌13日至桃園大溪頭寮向逝世31周年的故總統蔣經國獻花致敬後，在臉書上發文提到，「這幾天我常在想，如果蔣經國當總統，會不會出現實領15萬還覺得委屈的口譯哥？」會不會讓「破壞公平的文官陞遷制度這些事情發生？」

「蔣經國會怎麼看口譯哥？」郝龍斌13日在臉書上提到，大家緬懷蔣經國的貢獻，懷念蔣經國的親民作風，更因為蔣經國時代是一個生氣勃勃、創造台灣奇蹟，更是講求公平與公道的年代；「這幾天我常在想，如果蔣經國當總統，會不會出現實領15萬還覺得委屈的口譯哥？會不會有吳音寧？會不會有管碧玲女婿到泰國占爽缺，破壞公平的文官陞遷制度這些事情發生？」

▲故總統蔣經國。（圖／達志影像／美聯社）

郝龍斌說，蔣經國雖然積極「吹台青」，但對濫用私人、徇私舞弊卻深惡痛絕。蔣經國曾說過，「做官的莫進來，發財的請出去。」，大家也看到蔣經國屢施鐵腕，端正政風，親戚故舊也毫不容情，就是不容許公器私用的歪風在台灣出現。

郝龍斌表示，但看看民進黨執政，一堆人在鑽機要任用、政治任命巧門，毫無歷練，只想一步登天，坐領高薪。其他二十幾歲年輕人想到政府當公務員，錄取率不到10%，超過八成的人做一輩子也領不到口譯哥這麼高薪水。看到口譯哥或吳音寧不斷抱怨受委屈，但他們有想過，民進黨這些作法，對其他在低薪漩渦裡掙扎的年輕人公平嗎？

最後，郝龍斌說，「努力就有成果，僥倖不會有空間，這是蔣經國時代的價值觀」，當肯定蔣經國的遠見、執行力，貼近基層人民需求的同時。也該想想，經濟紅利如何公道地分配給社會，如何讓年輕人有公平競爭的起跑點，這才是真正的社會正義之所在。

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