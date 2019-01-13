口譯哥親上火線戰質疑聲浪　綠委直言「資歷太淺」

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

記者翁嫆琄／台北報導

口譯哥趙怡翔外派赴美擔任政治組組長，月薪預計接近27萬，引發爭議。外交部連續幾天幫趙澄清一切合法，趙怡翔本人12日也親自在臉書強調，「給我一個表現的機會，我不會讓大家失望的」；但有綠委也認為，口譯哥的資歷真的太淺，這樣要接主管，的確會引人質疑。

年僅31歲的趙怡翔外派赴美，以「一等秘書」來擔任駐美代表處政治組組長，薪資約有270K，但因其外交經歷不多，加上此位置過去皆由外交官擔任，因此引發爭議。外交部則連日護航表示，趙怡翔原任外交部簡任10職等之部長辦公室主任，依法獲聘為一等諮議，與歷來駐美代表處同性質聘用人員相同，薪資也比照外領人員一等祕書的支薪俸級核發，一切合乎規定；且趙跟AIT官員互好良好，駐外使節也有好評，顯示其能力符合，「適才適所」。

不過，除了批評聲浪不斷，連監察委員仉桂美及江綺雯都質疑，相關外派人員之人事晉用，究有無與相關人事法令規範之資格要件有所扞格？且相關人員所得給付之法令要件與依據為何？有無破壞文官體制之專業超然、健全性與公平性？均有進一步調查瞭解之必要，因此申請自動調查。

經過數天的爭吵，趙怡翔12日也親上火線說明，駐外的薪水雖然比在國內政府機關高，但是相對的，當地生活水準也會比較高，配偶也時常必須辭掉自己的工作，這一些，都是駐外人員敘薪時政府有設想到的，目前他的薪資，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金（外交部發的租金僅夠貼補部分）及其他固定開銷後，大概「實領是15萬」左右。

針對此次外派爭議，民進黨立委羅致政受訪表示，過去政治組組長是職業文官擔任，有其專業及人脈，但找口譯哥有好處，過去可能沒辦法太貼近執政黨的要求，也有其局限性，但換成政治任命的話，可更了解執政黨的外交理念，合作上也能更緊密。他強調，這也不是通例，不能說以前這個位置都是職業文官的，就不能換人坐坐看，且既然一切都合法，「政治任命就政治負責，應給口譯哥一點時間觀察」。

不過，有綠委私下坦言，趙怡翔的資歷確實太淺，美國是這麼重要的地方，「你資歷多少大家都在看」，年輕不是問題，而是究竟能做多少事，以趙的相關年資，確實容易讓人質疑其人脈、外交手段等能否適任政治組組長位置；涉外人士也說，其實政治任命不奇怪，但口譯哥的問題在外界感覺不到他有何外交專業，也許他是吳釗燮信任的人馬，但當政治組組長是否能管得住其他文官，還很難說。