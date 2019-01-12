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口譯哥「實領15萬」想滅火　洪孟楷：拳頭都硬了

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▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者季相儒）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮安排其機要、「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，「一步登天」引發爭議。對此，趙怡翔深夜首度在臉書上回應，表示自己每月薪水扣掉固定開銷，實領15萬，想要滅火卻再惹來批評。國民黨發言人洪孟楷砲轟，口譯哥越解釋越讓人啼笑皆非，「拳頭都硬了」，真的聰明就應該停止發文，好好拿出成績單才能擺脫酬庸的標籤。

趙怡翔在臉書中解釋，外傳月領近30萬並非事實，目前他的薪資，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金（外交部發的租金僅夠貼補部分）及其他固定開銷後，大概實領是15萬左右，但是來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此還跟家人親友貸款72萬，一個月攤還6萬。

洪孟楷狠批，雖然乍聽之下好像委屈趙怡翔，但按照這樣的邏輯，那台灣首富郭台銘年薪也不過實領2百萬，並稱口譯哥雖說自己會好好做事，不過想好好做事的心情人人皆有，重點在於過去的資歷及能力符不符合這個職務，口譯哥真的聰明就應該努力交出成績單，才弭平各界質疑。

洪孟楷指出，外交官的薪資通常會隨著派駐當地國的平均薪水來做增減，目的就是讓我國的專業文官能夠無後顧之憂地融入當地的生活，所以重點真的不在15萬，而是在於蔡英文政府為何都是一人得道雞犬升天，有關係者就能坐享肥缺？如果蔡政府還不懂得反省跟謙卑，只知道用這種似是而非的言論一再的叫屈，絕對會讓人民更加反感。

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關鍵字：口譯哥,外交部,蔡英文,吳釗燮

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