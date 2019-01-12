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為何要用口譯哥？李明賢：民進黨壓根對文官系統不信任

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▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮安排其機要、「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，「一步登天」引發爭議。儘管趙怡翔親上火線，在臉書PO出千字文仍難平質疑。國民黨台北市議員李明賢在《雲端最前線》節目分析，民進黨重用趙怡翔，表面是重視、拔擢年輕人，但其實就是不信任既有傳統文官系統。

李明賢指出，政治組長是文官系統，過去國民黨執政時期，外派除了代表、副代表、公使外，沒有在政治任命的，秘書也沒在政治任命，民進黨上台後才破壞文官系統，如果想要用趙怡翔，就要承擔責任。民進黨想要對外宣示說重用年輕人，可是這位子擺上去，就是「民進黨對傳統的、既有的文官系統不信任」。

李明賢認為，民進黨派出趙怡就像是「督軍」，想要破格拔升年輕人，難道現有外交體系裡沒有人嗎？現在對文官系統的踐踏、摧殘，讓外交部內部真的是罵到臭頭。

民進黨立委鍾佳濱則指出，聘用人員任用條例讓外館可以聘用當地或著具有專業的人，其實文官優秀的反而沒辦法那麼快升任，而這是各時期都有的狀況，但仍依照法制，這樣用人是有上限。

趙怡翔兩年前在總統就職典禮上擔任主持人，因為一口流利的英文讓人印象深刻，被大家封為「口譯哥」，但沒有任何外交經歷、也沒有任何有關外交的相關訓練，就能接下駐美代表處政治組組長，引發外交系統內部不滿。

面對各界質疑，外交部日前回應，駐外人事安排皆符合相關法規規範，並以適才適所為原則，並無酬庸性質，如趙怡翔為英國倫敦大學經濟法碩士，曾擔任國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任，及外交部部長辦公室主任，對整體外交事務尤其北美事務相當孄熟，連美方人士也讚賞有加，外派到駐美代表處對我國外交事務推動有極大助益。

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關鍵字：口譯哥,外交部,蔡英文,吳釗燮,趙怡翔

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