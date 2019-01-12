影／口譯哥委屈「每月實領15萬」　外交官打臉：本俸、加給、保險28萬

政治中心／綜合報導
「口譯哥」趙怡翔獲外派駐美代表處擔任政治組組長，引發空降爭議。趙怡翔雖透過臉書強調，自己月薪扣除保險、稅金、房租和其他固定開銷後，每月實領15萬左右。台北市議員羅智強在臉書批評，「薪水有這樣算的嗎？」；另有外交人員指出，駐美外派人員包括本俸、地域加給、房屋補貼、醫保、眷補等，各項加給補貼合計就有28萬多元。
▲口譯哥趙怡翔獲外派駐美代表處政治組組長。（圖／記者陶本和攝）
趙怡翔解釋，駐外人員薪水雖然比國內高，但相對當地物價水準也較高，且配偶時常也必須辭掉自己的工作，這是政府替駐外人員敘薪時所設想到的。他說，目前他的薪資，扣除美國醫保、車險、房險、所得稅及其他衍生的必要花費等固定開銷後，實領約15萬左右；他補充說，外交部補貼的房租津貼僅夠支付一部份房租，加上初到美國無法向當地銀行申請貸款，只能用現金購買二手車和家具，還為此向親友借貸了72萬元。
前駐紐西蘭代表介文汲則在臉書上批評說，「他連自己的薪水有多少都搞不清楚，還敢白紙黑字地在臉書上發文，光這點就不夠資格作外交官了，更別說是駐美代表處政治組長這樣高階敏感的外交官了。」
▼介文汲。（圖／翻攝介文汲臉書） 介文汲指出，駐外人員每月都會收到一份薪俸單，每筆應發金額與應扣金額列的清楚，其中應發金額包括薪俸、主管加給、地域加給，應扣金額則包括公保費、全民健保費、所得稅、退輔基金，但外交部並未扣除個人車險、房屋保險等等「衍生的必要花費」，因此這些錢不能算在外交部頭上。 介文汲說，駐外人員每年還有年終加發及考績獎金，另有川裝費(指機票費、其他交通費、雜費、裝費、體檢費、機場服務費、簽證費及搬遷費)及本眷機票費，駐美代表處政治組長還有配車和全額汽油補助，但這些趙怡翔都沒有提到，「或許是因為他自己都還沒搞清楚。」 另有外交官指出，駐外人員相關薪資規定和補助都經過行政院核定，網路上可查到相關資訊。根據《蘋果》報導，以派駐美國為例，每月薪資包括本俸5000美元、地域加給1200美元、房屋補助2100美元、醫療保險政府支付750美元、眷屬補助250美元，共約9300美元，約等於28萬多元新台幣。
▼介文汲。（圖／翻攝介文汲臉書）
介文汲指出，駐外人員每月都會收到一份薪俸單，每筆應發金額與應扣金額列的清楚，其中應發金額包括薪俸、主管加給、地域加給，應扣金額則包括公保費、全民健保費、所得稅、退輔基金，但外交部並未扣除個人車險、房屋保險等等「衍生的必要花費」，因此這些錢不能算在外交部頭上。
介文汲說，駐外人員每年還有年終加發及考績獎金，另有川裝費(指機票費、其他交通費、雜費、裝費、體檢費、機場服務費、簽證費及搬遷費)及本眷機票費，駐美代表處政治組長還有配車和全額汽油補助，但這些趙怡翔都沒有提到，「或許是因為他自己都還沒搞清楚。」
另有外交官指出，駐外人員相關薪資規定和補助都經過行政院核定，網路上可查到相關資訊。根據《蘋果》報導，以派駐美國為例，每月薪資包括本俸5000美元、地域加給1200美元、房屋補助2100美元、醫療保險政府支付750美元、眷屬補助250美元，共約9300美元，約等於28萬多元新台幣。