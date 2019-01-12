影／口譯哥委屈「每月實領15萬」　外交官打臉：本俸、加給、保險28萬

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔獲外派駐美代表處擔任政治組組長，引發空降爭議。趙怡翔雖透過臉書強調，自己月薪扣除保險、稅金、房租和其他固定開銷後，每月實領15萬左右。台北市議員羅智強在臉書批評，「薪水有這樣算的嗎？」；另有外交人員指出，駐美外派人員包括本俸、地域加給、房屋補貼、醫保、眷補等，各項加給補貼合計就有28萬多元。

▲口譯哥趙怡翔獲外派駐美代表處政治組組長。（圖／記者陶本和攝）



趙怡翔解釋，駐外人員薪水雖然比國內高，但相對當地物價水準也較高，且配偶時常也必須辭掉自己的工作，這是政府替駐外人員敘薪時所設想到的。他說，目前他的薪資，扣除美國醫保、車險、房險、所得稅及其他衍生的必要花費等固定開銷後，實領約15萬左右；他補充說，外交部補貼的房租津貼僅夠支付一部份房租，加上初到美國無法向當地銀行申請貸款，只能用現金購買二手車和家具，還為此向親友借貸了72萬元。

前駐紐西蘭代表介文汲則在臉書上批評說，「他連自己的薪水有多少都搞不清楚，還敢白紙黑字地在臉書上發文，光這點就不夠資格作外交官了，更別說是駐美代表處政治組長這樣高階敏感的外交官了。」