趙怡翔薪水21萬元　吳釗燮掛保證：他的能力經過我驗證！

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮派機要、「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組長，一個月薪資可領近270K，引起「空降」爭議。趙怡翔12日凌晨澄清，扣除固定開銷後他是「實領15萬」。對此，吳釗燮晚間親上火線，為趙怡翔背書表示，「趙怡翔是協助我工作最重要的人」；而趙怡翔的薪水則是約21萬元，房屋補助則是約6萬元。

趙怡翔外派一事引發爭議，吳釗燮今天終於出面為愛將護航，根據媒體報導指出，吳釗燮受訪時強調，趙擔任他的辦公室主任期間，不僅工作能力被驗證過，連他國代表處的人都對他讚譽有加，「趙怡翔是協助我工作最重要的人」，「我在忙時，外館正、副代表只要找到趙怡翔，就可以解決所有問題」。

吳釗燮指出，外交部以一等諮議聘用趙怡翔駐美，敘薪比照九職等，也因此趙的本俸5800加上地域加給1200共為7000美元（約台幣21萬），房屋補助2100美元(約台幣6萬元)，而因趙怡翔的身分是聘用，不能領眷屬補助、子女教育補助，也沒有考績獎金、不休假加班費，「所領薪水並沒有比同等外交官多」。

他還說，趙怡翔的薪水雖談不上縮衣節食，但也不是奢華，且薪水全部依照規定，「沒有因為他叫趙怡翔，就領比較多」。

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）



針對趙怡翔的人事任用，吳釗燮強調，美方聽到趙怡翔要過去華府都非常感謝，他們都認為趙是可靠的人，還盛讚有加。過去兩年多不論是在國安會、總統府、外交部，趙怡翔就是最重要的幫手，能力是經過他驗證的。「我的工作常常跟其他國家駐台代表處接觸聯繫，他們都知道，我在忙的時候只要找到趙怡翔，什麼事情都可以解決，他在台北外交圈小有名氣，絕對不是接電話的小秘書而已。」

至於外界猜測趙怡翔就是代表吳釗燮的人，恐怕會成為地下駐美代表。吳釗燮澄清，對這項人事決定他會負起全責，而且趙怡翔很懂得分寸，過去華府絕對會服從高碩泰大使。

吳釗燮重申，外交工作是不分藍綠，成果應當是由全民共享，他看待同仁絕對是以「表現」為主，而不是年紀、經歷、甚至是黨派。他更對趙怡翔的能力掛保證，「他的離開對我來說是很嚴重的衝擊，但正是因為台美溝通很重要，不然我為什麼要放他走？」

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