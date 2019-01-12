影／口譯哥實領15萬　她揭「吳音寧套路」：重點是你憑什麼？

政治中心／綜合報導

吳釗燮派機要、「口譯哥」趙怡翔駐美代表處政治組長，遭爆「一個月可領240K」，引起爭議。趙怡翔澄清，扣除固定開銷後「實領15萬」，對此，台北市議員游淑慧批評，他與前北農總經理吳音寧有一致的套路，「充滿個人本位的自憐心態，同樣喜歡深夜透過臉書高調喊冤」重點不在「實領薪資」，重點在你「憑什麼」？

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

游淑慧直言，原本自己一直未對口議哥事件多所批評，因為就如他說的「看他表現」再說，但是看到他對「薪資實領」新定義後，讓她失望了，果然如網友所說是「男版吳音寧」無誤！

游淑慧表示，看他們一致的套路與思路，同樣充滿個人本位的自憐心態，同樣喜歡深夜透過臉書高調喊冤，「我沒有年薪250萬⋯喔，是248萬，我只有實領15萬⋯喔，因為要扣掉你的各項生活支出。」最後結論都是「請給我機會、看我表現」。

游淑慧酸說，原來「薪資」的新定義是要扣掉各種保險、房屋租金跟所得稅等各種個人開支的「實領」所得，哪按口譯哥的新定義，台灣年輕人的實領所得可能不到一萬，甚至是「負」實領所得！

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者季相儒）

游淑慧表示，蔡英文、口譯哥、吳音寧、林子揚等人到現在還弄不清楚問題是什麼，其實問題只有三個字「#憑什麼？」憑什麼沒有足夠資格的你們，能獲得這樣的高位與高薪？憑什麼你們能有這樣的機會，而別人沒有？憑什麼這個社會既得利益的你們，態度仍如此自以爲是？國家名位、資源被這樣濫用，公平制度與正義被任意毀棄，「憑什麼」才是你們需要對外解釋的。

趙怡翔表示，目前他的薪資，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金（外交部發的租金僅夠貼補部分）及其他固定開銷後，大概實領是15萬左右，但是來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此還跟家人親友貸款72萬，一個月攤還6萬。

趙怡翔強調，他們的實際收入並沒有比他們當時在台灣雙薪家庭的收入多，也絕對沒有媒體炒得這麼誇張。「這不是說我認為這是一個很小的金額，我認為真的已經足夠，我也知道這已經比很多人更幸運了」。他表示，絕對會透過自己的表現，讓國家的納稅人認為這份薪水，是值得的。