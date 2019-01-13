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蔣經國逝世31週年　吳敦義籲中央政府支持藍15縣市　同心拼經濟

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▲▼國民黨主席吳敦義。（圖／翻攝自吳敦義臉書粉專）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／翻攝自吳敦義臉書粉專）

政治中心／綜合報導

1月13日是故總統蔣經國逝世31周年紀念日，國民黨主席吳敦義上午率副主席曾永權、副主席郝龍斌，以及中央黨部幹部和地方黨部等50多人至桃園大溪頭寮謁陵。吳敦義受訪時提到，希望現在或未來的政府，能以蔣經國的風範做為標竿，讓民眾能夠賺錢，國家能夠安定。

吳敦義13日上午9時率眾到桃園大溪頭寮獻花致敬，走出陵寢時，表情十分嚴肅。吳敦義除了表示特別緬懷蔣經國對國家社會的貢獻外，也強調蔣經國在任的期間，不論是擔任行政院長或總統，推動十大革新、十大建設，對中華民國做了非常大的貢獻，而且真正讓台灣成為亞洲四小龍，當時經濟和社會安定都是亞洲四小龍之首，農民、工人、公務人員和軍中同袍，所有人民不分男女老少，在他在世的時間，都是奮發圖強，努力建設鄉土和國家，在蔣經國過世之後，人們還是無限懷念他。

吳敦義說，希望蔣經國對國家社會的貢獻，以及推動十大建設時的雄心壯志，希望現在到未來的政府，都能以蔣經國風範做為標竿，一起為國家拼富強，讓民眾能夠賺錢，讓社會能夠安定，讓國家能夠安全，讓中華民國議立不搖，讓台灣有自由民主繁榮附設的生活，「我非常的真誠期待。」

另外，吳敦義也表示，現在國民黨是在野黨，但是在22縣市中，黨的同志有15位縣市長，希望地方政府能夠得到中央政府充分的支持，讓中央跟地方都一條線，不分政黨，大家同心協力拼經濟，讓人民過好的生活，然後也能維持兩岸的和平穩定發展，一個和諧公義的社會，一個民眾能夠賺錢、繁榮均富的境界，然後政府跟議會都能像蔣經國執政時候一樣，服從國家的政策，聯盟勤奮且有作為，讓民眾能過上好的日子，這些都是他們非常高度的期盼，所以今天特別到這裡瞻仰蔣經國，希望能夠多學習蔣經國的精神。

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