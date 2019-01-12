口譯哥槓上小編！怒嗆：你不用繳美國「世界第一貴」醫療保險

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮安排其機要、31歲的「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，月薪估27萬的「一步登天」人事安排引發爭議。對此趙怡翔強調，「扣掉固定開銷後，大概實領是15萬左右」，不過網友並不買單，趙怡翔更直接在新聞下方與小編槓上，認為小編不需要「繳世界第一貴的醫療保險」。

趙怡翔12日凌晨在臉書回應，目前他的薪資，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金（外交部發的租金僅夠貼補部分）及其他固定開銷後，大概實領是15萬左右，但是來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此還跟家人親友貸款72萬，一個月攤還6萬。

趙怡祥也強調，「大家評論我是否有資格擔任美處這份工作前，給我一個表現的機會，我不會讓大家失望的。」

▲小編認為，月薪都沒他的個位數，一樣要扣保險、所得稅、租金。（圖／翻攝Facebook／蘋果日報即時新聞）

《蘋果日報》以「駁月領24萬！ 口譯哥趙怡翔：扣掉固定開銷後『實領15萬』」為題，報導趙怡翔的臉書文章，一位小編在臉書粉專「蘋果日報即時新聞」轉發此新聞，並寫下，「小編月薪都還沒你的個位數 也一樣要扣保險、所得稅、租金等等…」

沒想到趙怡翔親自到貼文下方留言，「#小編：但你不需要繳完台灣的房貸或租金後，再繳美國的房租。你也不需要繳完全民健保費之後，再繳美國世界第一貴的醫療保險。我兩者都需要。所以你的比喻，我實在看不懂。#寫文章前歡迎來查證」，再度引起網友正反議論。

▲口譯哥戰小編。（圖／翻攝Facebook／蘋果日報即時新聞）

有網友力挺趙怡翔，「高速打臉讚！口譯哥加油！小英硬政府加油！」、「有能力的人本來就應該領比較多」、「在美國，領五千美金，真的很不夠，不知道小編在嘴什麼？」、「小編你的工作性質有一樣嗎？乾脆大家都齊頭平等算了」但也有網友不滿，「對特考的公務人員公平嗎？」、「重點先取得外交特考任用資格啦，考上有資格領50萬也可以」

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