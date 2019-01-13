川普找年輕人當幕僚對比口譯哥空降惹議　王丹：這是台灣不能進步的原因

▲美國副總統潘斯的36歲幕僚艾爾斯（Nick Ayers）、趙怡翔。（合成圖／達志影像／美聯社、趙怡翔臉書）

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔將任駐美代表處政治組長，引起政壇軒然大波。對此，民運人士王丹則在臉書以美國總統川普，任用「年輕人」艾爾斯（Nick Ayers）擔任幕僚的例子，對比趙怡翔赴美任職卻挨批「資歷不夠」，王丹認為，這就是台灣不能進步的原因之一。

王丹指出，艾爾斯原本是美國副總統彭思的幕僚，年僅36歲，而川普看中他的能力，有意讓他進入白宮擔任幕僚長一職，結果遭到艾爾斯拒絕。

王丹表示，在美國反對黨肯定也有不同意見，反對艾爾斯擔任這樣的職務，但是，卻沒看到有人指責理由是，「資歷不夠、太年輕。」

▲艾爾斯表示無意擔任白宮幕僚長。（圖／達志影像／美聯社）

王丹發現，同樣的事情，在台灣就不行，就「資歷不夠」、就「我都是做了十年才當上組長」、就「那麼年輕一定是靠關係」；他認為，台灣不能進步的原因很多，這就是其中一個。

王丹在該貼文留言出提到，美國AIT的官員留言認為趙做得很好，要去駐美代表處工作，得到美國駐台外交官的肯定，還有什麼比這個更是「具備資格」的呢？

趙怡翔以8職等破格接任12職等的政治組長位置，引發社會熱議，而外交部長吳釗燮親上火線澄清「趙怡翔的能力已經被我驗證過」，還有，美國在台協會（AIT）政治組組長馬志安（Christian Marchant）稍早在趙怡翔12日的臉書貼文留言表示，「Vincent（趙怡翔英文名）你一定要堅強，你是我的好朋友，我們在台北這裡很想念你，也知道你在華盛頓一定會表現很優秀。」

▲AIT政治組長力挺趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

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