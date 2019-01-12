快訊／口譯哥深夜2095字長文吐心聲　「實領15萬」不會讓大家失望

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）



記者林彥臣／綜合報導

外交部長吳釗燮安排其機要、31歲的「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，月薪預計27萬的「一步登天」人事安排引發爭議。對此趙怡翔在臉書中首度以2095字的長文回應「是否有資格勝任這份工作」、「薪資爭議」以及「造成文官與政務官對立」的三大質疑。

趙怡翔首先針對是否資格擔任這份工作進行回應，「我加入了民主進步黨這個體系，我什麼都沒有。我沒有家庭背景，我沒有任何財力，我更沒有任何關係。」當完兵，去英國讀完碩士後，其實申請了許多不同的工作，因為讀的是法律系，所以獲得一些在外商服務的機會，但是終究我選擇了跟隨我的夢想，在家人的強烈反對之下，加入了小英基金會 ，投入熱愛的政治領域，「因為這是我熱愛的工作，所以我也全心投入。從撰寫談話參考及文稿、執行出訪任務、向駐台使節說明我們的政策、安排國際媒體專訪，及進行商會及國際企業的聯繫等，到出差去我們的邦交國、參與國際會議，與理念相近國家高層進行會晤，這幾年過得很充實，我也對願意培養我的長官，充滿感謝」。

趙怡翔表示，其中在總統當選那晚，能被選為當晚的口譯人員，而後來在媒體上有所曝光，是一個很獨特的經驗，「這一切我都非常珍惜」所以在大家評論我是否有資格擔任美處這份工作前，「給我一個表現的機會，我不會讓大家失望的」。





▲趙怡翔於總統副總統就職典禮上彩排畫面（圖／記者季相儒攝）



趙怡翔接著回應薪水的部分，媒體已開始從薪水20萬，現在已經慢慢爬到30萬了，事實是這樣，過去曾有多元的管道讓非經國家考試人員外派到各外館去，但是這些機制已在現在政府上任前，逐漸被廢除掉，因此，他從年初已經達簡任11職等，但今天在符合各項規定下，必須以一等諮議（相當於薦任9職等）資格外派，所以「很多媒體可能誤認為我是領簡任11-12職等的薪水」。

趙怡翔說，駐外的薪水雖然比在國內政府機關高，但是相對的，當地生活水準也會比較高，配偶也時常必須辭掉自己的工作，這一些，都是駐外人員敘薪時政府有設想到的，目前他的薪資，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金（外交部發的租金僅夠貼補部分）及其他固定開銷後，大概實領是15萬左右，但是來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此還跟家人親友貸款72萬，一個月攤還6萬。

▲口譯哥的任命，連同黨的王世堅都不挺。（圖／記者蔣婕妤攝）



趙怡翔最後回應是否會造成政務官與與文官的對立，今天很多出來關切他的前輩，自己也是這個體制出身，甚至曾以多元管道方式派駐不同單位，他很感謝他們為國家的服務，相信他們也最能理解政治任命跟常務文官，兩者之間角色的差異。

趙怡翔說，他在外交部最好的朋友都是國家考試出來的常務文官，他從來不會認為，自己在這個體制的熟悉度及專業度，會比他們高，但是他盼自己能帶來來自外界比較不一樣的思維，透過新的作為，融合外交體制的專業培訓，讓外交工作能做得更好，在外交部作事的同仁都知道，在部內政治任命跟常務文官的對立，根本是不存在的，外交部是一個團隊，而這個團隊的目標跟所有台灣人民一樣，就是為台灣塑造一個更友善的國際環境，這個工作不會因為大家是來自什麼體系，而有所差異。

趙怡翔最後呼籲，希望外界，不會因為他的年紀，或屬於一個特定政黨，就說是被酬庸，或是不適任，無論是國民黨、民進黨或時代力量的年輕人，誰被這樣對待，「我都覺得是不公平的」、「謝謝大家的關心。我會繼續努力。我不會讓大家失望的」。