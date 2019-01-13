吳釗燮親自解釋口譯哥薪水21萬　洪孟楷：讓外交人員更灰心

▲吳釗燮、口譯哥。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者徐政璿／台北報導

「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處接任政治組長，由於他以8職等破格接任12職等的位置，引發社會熱議。不過，外交部長吳釗燮親上火線澄清「趙怡翔的能力已經被我驗證過」，而趙的薪水則是約21萬元，房屋補助則是約6萬元。國民黨文傳會副主委洪孟楷批評，外長都得親自護航，坐實口譯哥不只國王人馬、更成太上代表，讓其他外交人員更加灰心。

洪孟楷表示，以政治任命充滿爭議的口譯哥半夜發臉書，反而引起國內更大風波，然而個人造業個人擔才對，卻由外交部長親上火線幫忙擦屁股護航，連駐外代表、大使可能都沒有的禮遇，如今卻出現在口譯哥身上，坐實口譯哥不只國王人馬，如今更可能變成比駐美代表更直達天聽的太上代表，讓文官體制破壞殆盡。

洪孟楷指出，過去可曾有過一位堂堂外交部長必須向媒體解釋回應部內下屬所發臉書內容？如果沒有，那麼今天吳釗燮就是把自己做小了，而說什麼也要力挺口譯哥的結果，就是讓其他外交人員更加灰心，在蔡政府執政下，「根正苗綠」比什麼都重要！

洪孟楷說，再者，一位要負責政治高度複雜的駐美政治組組長，卻連自己任職的事情都能不斷放火、還要外長擦屁股，難道美國人不會看在眼裡嗎？蔡政府派這樣的人員到華府擔任要執，是太看輕美國？還是太看重自己人！

洪孟楷批，今天不管口譯哥在美國月薪是21萬還是15萬，吳釗燮解釋了半天，還是沒有說明一個重點，「為何這個職務非口譯哥不可？」或是「口譯哥有什麼其他外交官比不上的能力，能勝任此工作？」講不清楚只一味在月薪上護航，只能說這個國王人馬讓外長也都伏首稱臣。