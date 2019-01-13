影／黨員大喊主席加油「選總統～」　吳敦義愣2秒急忙用手比「噓」

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國民黨主席吳敦義13日一大早先率中央黨員赴桃園大溪頭寮謁陵，向逝世31周年的故總統蔣經國獻花致敬，再出席「台北市三合一選舉吳主席感恩茶會」，只見現場出席者齊力喊出國民黨加油、吳主席加油後，台下突然有人大喊「選總統！」讓吳敦義愣了2秒，急忙用手比出「噓」的動作，隨後也雙手緊握作揖等手勢示意支持者不要再喊。





▲國民黨主席吳敦義出席感恩茶會，聽到有人大喊「選總統」，連忙比出「噓」的手勢。（圖／翻攝自吳敦義臉書）

對於2020總統選舉國民黨提名，吳敦義13日受訪時提出，在決定總統候選人的方式上，過去有過全民調，後來變更為臨時黨代表大會來做否決，然後再重新徵召；過去也做過全體黨員決定、黨代表決定，也曾有7成民調、3成黨員投票決定的，有各種制度。

吳敦義說，將來如果已有登記的候選人差不多決定了，「他們會去協商」，看用哪種方法讓國民黨做一個很好、一定是公正無私的競賽規則；他強調，從九合一大選可以感覺出來，黨中央是絕對公正無私的，才能夠選出有能力、品德操守都好、有機會當選的出來選，才能贏得比較多的戰績。

值得一提的是，感恩茶會進行至尾聲時，主持人希望大家為吳敦義一起喊出「國民黨勝利，國民黨勝利，吳主席加油，吳主席加油」口號，台上與台下人士說口號2次後，底下突然有人提到「選總統」，台上的黨員也跟著高喊「選總統！」讓吳敦義先呆愣2秒，隨後先擺出「謝謝」的手勢，再急忙比出「噓」，並微笑要大家別再說了，但底下還是有幾名黨員說「選總統」、「絕對沒問題，一定當選」。