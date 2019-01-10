吳釗燮原本要口譯哥接「駐美副代表」　蔡英文打槍：非常不妥

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

「口譯哥」趙怡翔已經確定赴駐美代表處擔任政治組長，但引起各界譁然。據指出，其實外交部長吳釗燮本來計畫讓趙擔任更高職務的「駐美代表處副代表」，但總統蔡英文認為不妥打回票，最後在折衷後，才變成今天擔任政治組長的方案。

趙怡翔外派駐美代表處擔任政治組長，遭台北市議員羅智強砲轟跳級12職等、踐踏外交文官體系；國安會前秘書長蘇起也批評，總統蔡英文準備打「美國牌」，把外交事務、駐美代表處政黨化」。

不過，外交部強調，趙怡翔自2016年5月起進入國安會秘書長辦公室服務起，歷經總統府秘書長辦公室及外交部長辦公室主任等職務的歷練，期間深度參與吳部長主持的外交工作，並擔任與包括美國在內等理念相近國家駐台機構的聯繫與協調，與美國在台協會（AIT)各級官員的交往互動尤其綿密友好，深獲相關國家駐台官員的肯定，並建立良好的互信與情誼，在駐台使節團中普獲好評。

外交部說，吳釗燮於2007-08年期間擔任我駐美代表，近兩年來先後出任國安會秘書長及總統府秘書長等職務，處理對美工作，嫻熟台美關係，並深知派駐美處同仁應具備的特質與專長。趙怡翔近年來追隨吳釗燮處理台美事務，且多次參與接待美方訪台高層官員，表現優異，並對台美相關議題頗有掌握。此次奉派華府服務，吳釗燮具有高度信心，趙怡翔可以在駐美高碩泰代表的領導指揮下，與駐處同仁密切合作，融入工作團隊，為進一步深化台美關係努力。

據指出，趙怡翔的人事安排，其實本來並不是政治組長，而是更高職務的駐美副代表，但這個安排在吳釗燮向蔡英文報告後，讓蔡英文覺得非常不妥，最後在折衷才讓他出任駐美政治組長。

▼ 吳釗燮、口譯哥。（合成圖／ETtoday攝影中心）

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