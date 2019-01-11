口譯哥空降惹議　監委申請自動調查

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

記者賴于榛、皮心瑀／台北報導

外交部長吳釗燮安排其機要、「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，「一步登天」引發爭議。對此，監察委員仉桂美、江綺雯認為有進一步了解的必要，申請自動調查。

仉桂美及江綺雯表示，外交是內政的延伸，是捍衛國家主權之第一線，外交人力及資源配置，攸關外交人員士氣提昇，駐外人員之考訓用機制，也應客觀公正。

有關趙怡翔的人事，仉桂美及江綺雯指出，相關外派人員之人事晉用，究有無與相關人事法令規範之資格要件有所扞格？且相關人員所得給付之法令要件與依據為何？有無破壞文官體制之專業超然、健全性與公平性？均有進一步調查瞭解之必要。

趙怡翔兩年前在總統就職典禮上擔任主持人，因為一口流利的英文讓人印象深刻，被大家封為「口譯哥」，但沒有任何外交經歷、也沒有任何有關外交的相關訓練，就能接下駐美代表處政治組組長，引發外交系統內部不滿。

面對各界質疑，外交部日前回應，駐外人事安排皆符合相關法規規範，並以適才適所為原則，並無酬庸性質，如趙怡翔為英國倫敦大學經濟法碩士，曾擔任國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任，及外交部部長辦公室主任，對整體外交事務尤其北美事務相當孄熟，連美方人士也讚賞有加，外派到駐美代表處對我國外交事務推動有極大助益。