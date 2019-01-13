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AIT政治組長FB力挺趙怡翔：Vincent你要堅強！　網正反夾擊

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▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者陶本和攝）

▲口譯哥趙怡翔。（圖／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

口譯哥趙怡翔獲外派駐美擔任政治組組長，月薪近27萬引發爭議，美國在台協會（AIT）政治組組長馬志安（Christian Marchant）稍早在趙怡翔12日的臉書貼文留言表示，「Vincent（趙怡翔英文名）你一定要堅強，你是我的好朋友，我們在台北這裡很想念你，也知道你在華盛頓一定會表現很優秀。」

馬志安還在留言中表示，「過去3年跟你一起共事是我工作上的亮點。」據了解，美方有官員這2天也積極透過私下外交管道向趙怡翔打氣並表示，美國使館的大使都帶一位非常任文官的政治事務長，這樣的安排在許多理念相近國家是常態，不太確定為何在台灣被大做文章。

▲AIT政治組長力挺趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

▲AIT政治組長臉書力挺趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

針對「空降」爭議，趙怡翔本人12日在臉書貼文澄清「扣除固定開銷後實領15萬」，不過底下網友的正反面回應夾擊，有人就相當力挺留言，「不理那些酸民！你要加油好好為國家做事，加油！」、「其實這樣的薪水，以在美國工作的年輕人說並不高。」、「能力這麼好，薪水這麼少，真為你抱屈！」

但也有網友展開砲火攻擊，「口譯哥，你何德何能擔任這個職務，還不是跟著姓蔡的才有這個機會！」、「男版吳音寧。」、「年薪打敗吳音寧。」、「領好，領滿喔，2020不知道還能繼續領下去嗎？」

▲▼外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮12日晚間更親上火線為愛將護航，他為趙怡翔背書表示，「趙怡翔是協助我工作最重要的人」，而趙怡翔的薪水則是約21萬元，房屋補助則是約6萬元，且趙的身分是聘用，不能領眷屬補助、子女教育補助，也沒有考績獎金、不休假加班費；「沒有因為他叫趙怡翔，就領比較多」。

不過有綠委私下坦言，趙怡翔的資歷確實太淺，美國是這麼重要的地方，「你資歷多少大家都在看」，年輕不是問題，而是究竟能做多少事，以趙的相關年資，確實容易讓人質疑其人脈、外交手段等能否適任政治組組長位置。
 

ET快訊
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口譯哥外派惹議　綠委：「資歷太淺」

關鍵字：趙怡翔,美國在台協會,AIT,Christian Marchant,馬志安

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