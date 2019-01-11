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玩國王遊戲竟直接入戲　科大生性侵酒醉女同學竟掰你情我願

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▲女童,哭,女孩,性侵。（圖／視覺中國）

▲林姓男大生性侵酒醉女同學，先辯稱你情我願遭重判，再改口認罪，獲改判緩刑。（圖／視覺中國）

記者李忠憲／台中報導

中部某國立科技大學林姓男大生，跟5名男女同學畢業後徹夜喝酒玩「國王遊戲」後，竟「假戲真做」，趁機性侵在房內已酒醉的女同學小婷（化名）2次。林男一審辯稱兩情相悅，法官不採信，依強制性交罪判3年2月；二審他改口承認性侵，並以100萬達成和解，法官認為林男一時失慮犯罪，「情可憫恕」，改判2年，緩刑3年，全案仍可上訴。

判決書指出，林姓男大生與小婷是某國立科大同學，小婷與其他同學一起租屋。2015年6月29日晚上，林男受同學之邀，前往小婷租屋處參加畢業慶祝趴，現在6名男女同學一起喝酒狂歡，更玩起國王遊戲。小婷因不勝酒力，先行回房間睡覺，林男竟假借別人房間沒空位，打包票不會做踰矩行為，成功與小婷共眠一室，豈知竟是引狼入室。

林男趁小婷睡覺時，脫去她短褲及內褲，並多次切斷她向室友的求救電話，性侵得逞。小婷趁林男詢問是否有保險套時，要求他去拿，並將房門反鎖，但因自己喝太醉想吐，房間又沒廁所，只好打開房門去廁所吐，卻因此被林男有機可趁，再進房，2人先一起共眠，林男醒後發現小婷仍酒醉，再次性侵得逞。

林男在台中地院審理時，辯稱當時喝酒氣氛好，兩人玩國王遊戲時也玩親吻及舔耳，互動愉快，才會發生性關係，屬兩情相悅。但法官不採信，依強制性交罪判他3年2月徒刑。林男上訴後，改認罪並坦認性侵，也賠償對方100萬元，並全部付清，請求法官輕判。

台中高分院審酌，林男與小婷達成和解，因一時失慮而觸法，與隨機、手段殘暴的性侵害不同，情可憫恕，符合刑法59條減刑條件，改判2年，緩刑3年，須參加2場性別及法治教育。

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關鍵字：性侵,科大,同學,國王遊戲,台中高分院

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