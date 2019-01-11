洩漏竹山鎮公所2標案資料「拿500萬回扣」　主秘收押禁見

▲前竹山鎮公所洪姓主任秘書涉收回扣貪污，遭檢方聲押禁見獲准。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／南投報導

公務員涉弊爽拿回扣！剛卸任的竹山鎮公所洪姓主任秘書，涉嫌透過陳姓白手套，洩漏竹山鎮公所工程標案的相關資料給廠商，至少已獲得500萬回扣。檢調認為洪等9人涉犯貪污治罪條例等罪嫌，10日搜索約談，洪11日遭聲押禁見獲准，陳10萬交保候傳。

南投地檢署接獲情資，時任竹山鎮公所主任秘書洪姓男子，涉嫌利用經辦採購職務之便，透過陳姓白手套，2018年開始涉嫌向有意投標鎮公所工程標案廠商，洩漏相關資料文件，讓廠商順利得標。經查發現，同年2個標案，洪男就獲得60多萬、400多萬元不等回扣。

南投縣調站報請地檢署指揮偵辦，10日見時機成熟，承辦檢察官張鈞翔、黃慧倫、張永政10日指揮縣調站、航調處台中站、中機站等，兵分8路，前往南投鎮公所、洪住家及台中、彰化等處搜索，查扣相關資料帳冊，但未扣得現金贓款，並帶回洪、陳及涉嫌行賄的廠商共13人進行偵訊。

洪男到案後避重就輕，對於指控涉貪均否認，陳男及廠商則部分坦承。檢調懷疑除了２個問題標案，仍有其他標案涉弊，目前正在清查中。

檢方表示，洪姓主秘經漏夜複訊後，涉嫌違反貪污治罪條例、洩密等罪之罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，及有勾串共犯或證人之虞，並所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，11日凌晨向法院聲請羈押禁見，下午法官裁定准押並禁見；陳姓白手套則以10萬元交保候傳。

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