獨／高雄鐵橋驚見屍掛空中！不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

▲高雄晚間發生一起人倫悲劇，目前轄區警方正積極釐清中。（圖／記者宋德威攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄10日晚間19時左右，高雄大樹舊鐵橋下運動民眾驚見一名男子懸掛空中身亡，嚇得急報案，警消到場拿雙節梯攀登至鐵架上將男子遺體吊掛下來。員警循線找到輕生男的自小客車，在車上驚見一名80多歲的老翁，警方開啟車門後，發現老翁已氣絕多時，初判車內男子為鐵橋輕生男子之父親，兩人已明顯死亡。

轄區警方獲報後立即通知消防局派出救難人員，警消拿雙節梯攀登至鐵架上，「來！注意安全，慢慢放繩…」「下方確保做好，慢慢來...」，經30分鐘左右，警消順利將男子遺體合力吊掛下來。

據悉，轄區員警鍥而不捨循線查明身份，找到輕生男子的自小客車，就停在案發現場約100公尺的停車場，在車上驚見一名年紀約80多歲的老翁沒有反應，警方開啟車門後，發現老翁已氣絕多時，初判車內男子為鐵橋輕生男子之父親，兩人已明顯死亡。附近民眾議論紛紛都難以置信，直說平時未曾見過兩人，懷疑內幕恐怕不單純。

民眾表示「疑兒子為了顧生病的父親壓力大，開車帶父親來停車場，兒子不忍心把父親帶去養老院，父親也不想做復健，兒子有壓力都自己扛」、「男子不忍看著父親長期疾病纏身，才想出這個方法讓父親早日脫離苦海」、「當時是先發現兒子才發現爸爸在停車場」。案發後轄區警方立即通報鑑識小組，聯繫家屬到場，現場也拉起封鎖線；而為何發生，目前正在進一步釐清中。

▲警方循線在附近的停車場找到輕生男子的自小客車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995