甩教練性侵陰影！南韓#MeToo滑冰女將重返國家隊　2月出戰世界杯

▲ 沈錫希自幼承受教練的暴行與性暴力。（組圖／SMTOWN官網、大韓民國體育會推特）

記者陳宛貞／編譯

曾二度在奧運奪金的南韓女子短道競速滑冰選手沈錫希隱忍多年，終於在2018年年初揭發前教練趙載範的暴行，12月再度提告，坦承自17歲起遭他性侵。警方本月8日證實此消息後引起大批關注，沈錫希為躲避峰頭，9日請假暫離國家隊，但短短1天後就提早歸隊，希望全神貫注投入訓練。

短道速滑國家隊總教練宋景澤10日指出，沈錫希已經於當天上午回到首爾泰陵選手村，「雖然無從得知她的心理狀況，但表情看起來很明朗，說她想要專心訓練」、「我會避免讓選手受到這一連串事件的干擾，繼續指導他們。比起過多的關心，重新開始運動的沈錫希現在更需要大家默默支持。」

2月將前往德國、義大利出戰國際滑冰總會（ISU）世界杯賽事的國家隊原預計在首爾集訓至本周末，再動身前往忠清北道鎮川選手村。宋景澤為保護選手，提早於10日率隊前往鎮川，未來所有訓練也都將秘密進行。沈錫希10日下午2時至4時半照常參加在鎮川展開的訓練，看來沒有異樣。冰上聯盟相關人士透露，她看起來很開朗，和其他選手也相處融洽。

▲ 沈錫希（中）2015年在女子短道競速滑冰世界盃奪金。（圖／達志影像／美聯社）

綜合韓媒報導，趙載範自沈錫希小學時期擔任她的教練起，不僅屢屢施暴，還威脅她無條件服從，「如果還想繼續當運動選手，就乖乖聽我的話」，2018年1月更涉嫌在訓練中以拳頭痛毆沈錫希，導致她必須接受長達3周的治療才能痊癒，且自2011年自今年1月間，至少對4名選手施暴，因此遭到起訴，去年9月遭判10個月有期徒刑。

趙載範隨後提起抗訴，第二次公開審判上月17日於水原地方法院開庭，沈錫希以證人身分出席，同日向警方提交性侵害起訴狀，指控她在2014年夏天數度遭到趙載範性侵害及性騷擾；當時她就讀高中二年級，年僅17歲，此後長達4年間也持續受害，如今終於鼓起勇氣說出。#MeToo風潮延燒至體育界，震驚社會大眾，政府也下令嚴懲。