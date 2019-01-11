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快訊／抓到了！性侵假釋犯潘俊皓　宜蘭員山鄉落網

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記者柳名耕／台北報導

性侵假釋犯潘俊皓（25歲）因與未滿14歲的少女性交，遭法院判處有期徒刑6月，自2018年6月底假釋出獄後因再犯機率高，需被保護管束配戴電子腳鐐監控，不料10日晚間潘男竟將腳鐐破壞，並棄置在花蓮地區後逃逸，目前檢方已經發布「妨害公務」通緝。警方則是於11日上午10時50分在宜蘭員山鄉深溝村抓到潘俊皓，目前將他送往宜蘭婦幼隊。

▲▼ 台東性侵犯 。（圖／合成圖／翻攝臉書、刑事局提供）

潘俊皓破壞腳鐐後，先在台東偷了一輛摩托車，然後騎機車一路北上，騎了200-300公里，後來被警方發現機車，進而在員山鄉逮人。目前他正在宜蘭婦幼隊，將由台東婦幼隊帶回台東。

台東地檢署表示，25歲潘俊皓因犯與未滿14歲女子性交罪，經法院判處有期徒刑6月確定，併同其他竊盜、恐嚇等案件入監執行，於2018年6月26日假釋出監，並付保護管束，但認為他有高度再犯罪之風險，於隔天施以科技設備監控（即俗稱電子腳鐐），並命令晚間10時起至翌日上午6時許，不得離家外出（即宵禁），其餘時間仍可外出，但全程均有該設備監控其行跡。

不過，台東地檢署10日下午4時許發現電子腳鐐設備出現異常訊息，即查詢設備位置，最後在花蓮縣鳳林鄉大富火車站附近發現該設備已遭破壞丟棄，為維護民眾安全，避免該受保護管束人再次犯罪，隨即刻聯繫臺東縣警察局、花蓮縣警察局拘提該名受保護管束人，隨後亦立即發佈通緝。

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