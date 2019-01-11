偷機車夜騎290公里只為見女網友　性侵犯拆腳鐐脫逃原因曝光

記者柳名耕／宜蘭報導

性侵未滿14歲少女的假釋犯潘俊皓10日剪斷電子腳鐐，並在台東關山偷了機車一路北上，最後落腳在宜蘭的員山鄉11日早上已經落網，而潘嫌脫逃的原因竟然是為了要到宜蘭找女網友，目前人在宜蘭婦幼隊進行筆錄，稍晚由台東婦幼隊帶回。

▲性侵假釋犯潘俊皓11日早上在宜蘭員山鄉落網，將由台東婦幼隊帶回偵訊。（圖／記者柳名耕翻攝）

刑事局指出，受保護管束人潘俊皓（25歲）因與未滿14歲女子性交罪，經法院判處有期徒刑6月確定，由於潘嫌另涉多起竊盜、恐嚇等案件入監執行，雖於去年6月底假釋出獄，惟屬於高再犯風險族群。

因此以科技設備監控（即俗稱電子腳鐐）進行監控，潘姓假釋犯出獄後，回到戶籍地台東居住，10日地檢署發現假釋犯剪斷電子腳鐐後，刑事局的性侵專責隊在10日晚間獲報已經展開追查。

刑事局與台東刑大、宜蘭刑大共組專案小組，發現潘嫌在台東臨時偷了1輛機車，接著就騎了290公里到從台東關山行經花蓮抵達宜蘭，專案小組沿途調閱監視器，最後鎖定機車在宜蘭的員山鄉。

11日凌晨發現被偷的機車後，就不動聲色地埋伏在旁，一直到早上10點50分潘嫌現身後，大批員警就上前圍捕，最後將人帶回宜蘭婦幼隊。

據了解潘嫌落網後供稱，是因為要到宜蘭找女網友，但因戴電子腳鐐不能離開住家太遠、宵禁才想到把它剪斷脫逃。

▼潘嫌的通緝照、生活照以及落網照彷彿都是不同人。（圖／翻攝自臉書、刑事局提供）





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