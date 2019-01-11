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影／手部有特殊六角星！台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

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地方中心／台東報導

25歲的男子潘俊皓因與未滿14歲的未成年少女性交，遭法院判處有期徒刑6月，自2018年6月底假釋出獄後付保護管束，並配戴電子腳鐐監控，不料10日晚間潘男竟將腳鐐破壞，並棄置在花蓮地區後逃逸無蹤，目前檢方已經發布通緝令，要將潘男逮捕歸案。而目前檢方已經發布通緝令，並公布潘男全名、長相，可見他手部有特殊六角星圖案。

▲▼ 台東性侵犯 潘俊皓 。（圖／翻攝自臉書）

▲台東性侵犯潘俊皓 。（圖／翻攝自臉書）

台東地檢署表示，25歲潘俊皓因犯與未滿14歲女子性交罪，經法院判處有期徒刑6月確定，併同其他竊盜、恐嚇等案件入監執行，於2018年6月26日假釋出監，並付保護管束，但認為他有高度再犯罪之風險，於隔天施以科技設備監控（即俗稱電子腳鐐），並命令晚間10時起至翌日上午6時許，不得離家外出（即宵禁），其餘時間仍可外出，但全程均有該設備監控其行跡。

不過，台東地檢署10日下午4時許發現電子腳鐐設備出現異常訊息，即查詢設備位置，最後在花蓮縣鳳林鄉大富火車站附近發現該設備已遭破壞丟棄，為維護民眾安全，避免該受保護管束人再次犯罪，隨即刻聯繫臺東縣警察局、花蓮縣警察局拘提該名受保護管束人，隨後亦立即發佈通緝。

台東地檢署表示，將通知原執行監獄撤銷潘俊皓假釋，呼籲民眾注意個人安全，發現可疑人士請立即報警，台東縣、花蓮縣警察局正全力緝捕中。

▼台東地檢署全力追緝破壞電子腳鐐逃亡的潘姓受保護管束人。（資料照／台東地檢署）

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關鍵字：台東性侵狼,電子腳鐐,假釋犯,通緝

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