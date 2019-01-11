聾啞少女遭副院長多次性侵　淚寫「千字口供」指控獸行

▲一名聾啞少女控訴遭衛生院宋姓副院長性侵。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

大陸網路上近來流傳一則消息指出，四川南充市衛生院55歲宋姓副院長利用家長對他的信任，性侵了一名13歲聾啞少女。少女不甘受辱，憤而寫下上千字的口供指證男子惡行，目前警方已經證實了這則消息，並指出宋男已被刑事拘留中。

有網友在微博上貼出疑似是受害人凡凡（化名）與母親的微信截圖，畫面中，凡凡向母親坦承，宋男2017年曾在車上對她進行猥褻，不但強吻還用手襲胸，去年9月1日晚間，對方突然邀她出來，結果慘遭性侵8、9次。網路上還流傳著疑似是凡凡手寫的千字控訴，上面詳述她遭到性侵的過程。

當地居民則透露，凡凡是一名未滿14歲的聾啞少女，8歲時聽力完全喪失，平時與人交流只能透過簡單的手勢，目前在當地一間特教學校上學，宋男其實是她的鄰居，多次利用搭便車的方式，在車上進行性侵，事情後來被女童的母親知道後才終於報警。

四川省南部縣公安局8日證實，2日確實接到一名母親報案，其女兒遭人性侵，民警立即展開調查，並在3日逮捕55歲宋姓男子，目前已被依法行政拘留，案件仍在進一步偵辦中。

▼網上流傳少女控訴的內容。（圖／翻攝自大陸網站）