屍體被「斷頭切胸」還浸酸！16歲少女失蹤8天　遭性侵慘死家旁

印度一名16歲女孩日前2018年年底失蹤,隨後她的屍體在本月6日,於距離家中幾公尺外的地方被發現,不過最令人傻眼的是,女孩似乎是在遭到性侵之後,生殖器官被割下,脖子以上的部分也被浸到酸性液體裡腐蝕,死相十分悽慘。

綜合外媒報導,該名16歲女孩在12月28日時失蹤,經過8天,她的殘缺不全的屍體卻在自家附近幾公尺的地方被發現。不過目前女孩家人跟警方的對於整起案情的說法不一,引起印度民眾的不滿。

女孩的家人聲稱,孩子遭到性侵,並批評警察認為這家人是在演戲,而延誤救人的黃金時間。但一名高級警官則是聲稱,女孩死於一場「榮譽殺戮」,而且事情並非女孩家人所述,女孩在2018年12月31日時已經回家,隨後被一名家人都認識的男子帶走。

報導中指出,目前警方要對女孩屍體進行解剖,以確認真正的死因,不過女孩的死已經引發比哈爾邦菩提伽耶附近的大規模抗議活動,數百人參加了燭光遊行,並在各處張貼有女孩頭像的海報。根據最新數據,印度2016年來每天發生最少106起性侵事件,每10名受害者中有4名為未成年者。

#JusticeForAnjana#wewantJustice

16 yrs girl raped. No media is covering this news. Because the victim is from poor family in a small village (bihar) Please help us in getting justice @akshaykumar @aajtak @unwomenindia @NewsNationTV @narendramodi @rajnathsingh @thekiranbedi pic.twitter.com/dwyE5V7Qgy