著名的萬巒豬腳首在地的萬巒分駐所　首次出現女警分發服務　

▲內埔警分局4位新生軍，蔡松穎（左起）、林楚芸、分局長張文川、凌啟傑、林李逸屏。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局內埔分局於10日報到4名生力軍，均是剛踏入職場的2017年特考班畢業生，其中3位是大學生，有一位是東吳大學法律系畢業，而轄內觀光大鄉的萬巒所，也首次有女警進駐，藉由他們學識素質，可望提升該分局勤業務執行能力，處理民眾事務也會更加圓滿順遂。

▲古色古香的萬巒分駐所。

4位新力軍，分別是蔡松穎、林楚芸、凌啟傑、林李逸屏，其中林楚芸、林李逸屏兩人都是屏東縣內埔鄉人，這次者派駐萬巒分駐所，對萬巒鄉轄區狀況不陌生，相信很快就會進入狀況。

內埔警分局長張文川說，該分局於轄區的萬巒鄉，是觀光大鄉，有萬巒豬腳街、萬巒彩繪吊橋及萬金教會等多處旅遊景點，考量到需要面臨眾多外來遊客的請託幫忙，便將2名剛報到的女警生力軍派任至萬巒分駐所。

▲張文川分局長期勉新生軍。

他說，這是萬巒所首次有女警服務的紀錄，也因女警服務，讓萬巒鄉的各派出所在查緝女性犯嫌時，能夠更加順利執行搜身等偵查作為，縮短各項案件處理時間。

張文川指出，該局已安排優秀的學長姐進行指導協助，期許4名生力軍都能以最認真的態度學習各項勤業務，快速掌握執勤要領並融入內埔分局團隊。