　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

著名的萬巒豬腳首在地的萬巒分駐所　首次出現女警分發服務　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲著名的萬巒豬腳首在地的萬巒分駐所　出現首位女警服務　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局4位新生軍，蔡松穎（左起）、林楚芸、分局長張文川、凌啟傑、林李逸屏。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局內埔分局於10日報到4名生力軍，均是剛踏入職場的2017年特考班畢業生，其中3位是大學生，有一位是東吳大學法律系畢業，而轄內觀光大鄉的萬巒所，也首次有女警進駐，藉由他們學識素質，可望提升該分局勤業務執行能力，處理民眾事務也會更加圓滿順遂。

▲著名的萬巒豬腳首在地的萬巒分駐所　出現首位女警服務　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲古色古香的萬巒分駐所。

4位新力軍，分別是蔡松穎、林楚芸、凌啟傑、林李逸屏，其中林楚芸、林李逸屏兩人都是屏東縣內埔鄉人，這次者派駐萬巒分駐所，對萬巒鄉轄區狀況不陌生，相信很快就會進入狀況。  

內埔警分局長張文川說，該分局於轄區的萬巒鄉，是觀光大鄉，有萬巒豬腳街、萬巒彩繪吊橋及萬金教會等多處旅遊景點，考量到需要面臨眾多外來遊客的請託幫忙，便將2名剛報到的女警生力軍派任至萬巒分駐所。

▲著名的萬巒豬腳首在地的萬巒分駐所　出現首位女警服務　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲張文川分局長期勉新生軍。

他說，這是萬巒所首次有女警服務的紀錄，也因女警服務，讓萬巒鄉的各派出所在查緝女性犯嫌時，能夠更加順利執行搜身等偵查作為，縮短各項案件處理時間。

張文川指出，該局已安排優秀的學長姐進行指導協助，期許4名生力軍都能以最認真的態度學習各項勤業務，快速掌握執勤要領並融入內埔分局團隊。

ET快訊
蟒蛇遭511隻壁蝨狂鑽！痛到爬進泳池想「淹死寄生蟲」
林佳龍接交通部長！「希望為台灣貢獻一己之力」
肉搜畫面看到阿公！孫女問「戀童癖是什麼」他隔天羞愧自殺

關鍵字：屏東,內埔,萬巒,女警

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

掌握詐騙關鍵字　避免帳戶被騙成人頭

宜市「平安順興」門帖評選　蘇記淳獲金牌獎

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

掌握詐騙關鍵字　避免帳戶被騙成人頭

宜市「平安順興」門帖評選　蘇記淳獲金牌獎

著名的萬巒豬腳首在地的萬巒分駐所　首次出現女警分發服務　

批新內閣是失敗者聯盟　台南藍營：愚人節是提早到來了嗎？

彰化廚餘養豬農答應改飼料　40萬元落袋

農會調漲3元收購　台東鳳梨釋迦價格穩定上揚

彰化新縣長重新洗牌　先前國中小校長異動不算數

佛光山潮州講堂　送臘八粥與轄內機關民眾結緣

孕婦及育有6歲以下兒童者　台南好停有保「證」！

佛光山南台別院贈臘八粥　黃偉哲期許廣結善緣為民興利除弊

煉油廠變賽馬場？中油：會議沒有討論到

《RM》認愛預告出來了！　李光洙遭逼問女友：我害怕錄影

東森購物加入黑金大戰　開賣精品咖啡豆金杯特仕版

媽忘帶鑰匙被鎖屋外　呆萌貓衝來「拉門把救援」...結局笑爆！

低總價熱席捲園區客　竹南科買氣再次點火

學生有福！學貸史上最低利1.15%　台銀15日開放申請

財訊／一個人×廢商機　2019年繼續潮

3公尺北海獅墊腳偷魚同夥把風　看門狗「汪到心虛」

女室友深夜吼男友：我多久沒生氣了！她冒「1句OS神吐槽」　網笑炸：快敲門

商業周刊／繼光香香雞攻加拿大　另闢「美式快休閒」路線

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

地方熱門新聞

大溪警分局　免費漆彈營報名要快

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

異常流感疫苗　台南全數停用回收

屏東萬巒分駐所　首次女警服務　

賴清德卸下閣揆　黃偉哲歡迎他回..

縣長上任　國中小校長異動不算數

追星無光害　椴木香菇野營體驗

箭竹筍採筍證　開放跨區申辦

合約談不成　北視將下架民視新聞..

台南藍營：新內閣是失敗者聯盟

大藥頭指揮下手賣毒品　警逮5人

觀宏專案查察　越籍裝潢師傅落網

女高中生課業煩心　不告離家警神..

花市圖萬聖故事派對全家冒雨搞怪

更多熱門

相關新聞

墾丁知名民宿　成詐騙集團機房

屏東縣墾丁地區一家去年傳出歇業的有名民宿，轉租後驚傳被疑似詐騙集團進駐當成詐騙集團豪華機房，台中市警局會同刑事部中部犯罪打擊中心經多月偵辦，昨10日出動大批員警南下攻堅持抓人，逮獲27名成員，以大型巴士載回台中偵辦。消息傳開引起地方震撼。

70歲陳正洲　豐收萬丹紅豆

搭機來台找尪　警助印尼夫妻相逢

女大生遺失手機　屏警臉書找失主

女高中生課業煩心　不告離家警神救援　

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

狗狗遭棄「餓到家具咬成木屑」死亡

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面