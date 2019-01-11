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墾丁知名民宿觀光落底歇業　轉租竟淪詐騙集團豪華機房

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▲墾丁知名民宿疑成詐騙集團豪華機場　警方攻堅逮27人偵辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台中市警方南下墾丁，攻堅一家民宿，逮獲27名詐騙集團成員押回偵辦。（圖／翻攝東森新聞畫面，以下同） 

記者陳崑福／屏東報導

屏東墾丁地區一家去年歇業的知名民宿，轉租後驚傳被疑似詐騙集團進駐當成詐騙集團豪華機房，台中市警局會同刑事部中部犯罪打擊中心經多月偵辦，昨10日出動大批員警南下攻堅持抓人，逮獲27名成員，以大型巴士載回台中偵辦。消息傳開引起地方震撼。

這家民宿2008年1月間起，在墾丁營業，去年年初將招牌、官網以及訂房網站「下架」，甚至傳出原地主表示要結束營業。

▲墾丁知名民宿疑成詐騙集團豪華機場　警方攻堅逮27人偵辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲詐騙集團成員押上車。

恆春警方說，去年一年墾丁旅遊業未有明顯起色，後來傳出原承租人轉租給他人經營消息，當地民眾獲知消息，想去應徵工作，對方卻回答沒有缺人，讓求職民眾碰了一鼻子灰。

新業者承租後，民眾常發現有不少年輕人進進出出，以為是旅客進駐，生意變好，未特別在意，在2019年元旦跨年時，燃放不少煙火，以為業者和旅客慶祝新年。

10日早上8時左右，看到大批警察荷槍實彈趕到，衝進民宿內，不久就看警察押著許多年輕人出來，坐上台中市警局大型巴士，才知道該間民宿原來藏了「玄機」。

恆春警方證實，該民宿充當詐騙集豪華機房，被刑事局中部犯罪打擊中心會同台中市警方查獲，逮獲27名嫌犯。該詐騙集團如何運作及詐騙金額，已由中打等相關單位人員偵辦中。

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關鍵字：屏東,墾丁,民宿,詐騙,機房

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