掌握詐騙關鍵字　避免帳戶被騙成人頭

▲屏東警分局歸納詐騙關鍵字 ，提醒民眾勿上當，以免成為人頭。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局分析詐欺案件相關數據，發現轄區內因帳戶遭騙而淪為詐騙集團幫兇的民眾不在少數，特別提出遭詐「關鍵字」，請大家切莫相信相關廣告訊息，以避免觸犯法律還遭到其他被害人民事求償。

▲詐騙關鍵字手法▼

屏東分局分析人頭帳戶案件，發現多數被害民眾都是看到社群網站或是Line接獲陌生人訊息而提供自身帳戶給詐諞集團匯入其他被害人遭詐騙款項；其中最常見的內容有「公司需要帳戶給會員匯款，為防範洗錢通報所以需要租借帳戶」、「只要存簿跟提款卡可以正常使用，就可以賺錢」、「公司代理線上博弈、線上期貨、運彩代理」、「只需寄送存簿及提款卡，免拉客、免簽賭，就可獲得固定薪水」、「1本帳戶，期領5000、月領20000；帳戶越多、領得越多」、「到超商寄存簿及提款卡，就可擁有穩定收入」、「辦貸款免臨櫃、超商寄送存簿提款卡即可核貸」、「有帳戶就有現金」等詐騙關鍵字。

▲關鍵字詐騙手法。

年關將近，民眾對於資金需求有隨著增加，詐騙集團也看準該點，利用民眾需錢孔急的心理進行詐騙，警方為防止民眾成為被害人及詐騙幫助犯，在近日特別從107年人頭帳戶案件資料中分析出上述關鍵字，提醒民眾若在網路社群網站、電子郵件、Line(微信等各種App)對話中發現相關字詞時，請務必提高警覺，切勿上當。

▲警方宣導民眾不要淪為入頭戶▼

將帳戶提供予他人，除觸犯洗錢防制法，面臨7年以下有期徒刑及新臺幣5百萬元以下罰金外，更會面臨詐騙被害人的民事求償，相當得不償失。

警方同時呼籲民眾，有資金需求欲辦理貸款，請務必至合法金融機構營業場所申請，以避免遭騙帳戶而淪為詐騙集團的幫兇，除賠上自己帳戶外，沒賺到錢又面臨民刑事責任追訴。