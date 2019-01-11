萬里尋夫搭機來台　「差最後一里路」警出手…印尼夫妻喜相逢

▲屏東縣里港警方幫忙貝蒂順利找到在里港工作的先生，夫妻見面喜出望外。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

千里尋夫上演現代版，結局超溫馨！印尼籍貝蒂遠從印尼搭機到屏東縣里港鄉欲尋找在里港工作的先生，人生地不熟，警方獲報，逐一查訪屏東僱用印尼籍移工的工廠，找到了她先生，夫妻相見剎那，宛如夢中。

▲貝蒂在超商前等候先生來。

里港警分局三和派出所警員邱星華、黃雅祺接獲民眾報案，指中和村東德殿旁有一名印尼籍婦人貝蒂遠從印尼搭機來台，獨自坐車到中和村，因其中文及英文皆不通，無法清楚表達來台目的及要去何處。

邱、黃兩員趕到現場後，立即使用小電腦查詢其先生是否為不法來台移工，經查詢結果為具有合法居留證且尚未過期，但找不到其工作的場所；貝蒂也僅能表示就是要來台找老公，並告訴警方其夫姓名以及其夫曾在中和村工作等訊息。

由於貝蒂因未提供其夫電話號碼及工作地點，警方無從查起，因此便載貝蒂到轄區外籍勞工聚集處一一詢問，果然皇天不負苦心人，一名貝蒂老公的同事出面表示認識貝蒂老公，便當場打電話請貝蒂老公來三和路7-11會合，約10分鐘後見其夫從遠方前來，貝蒂頻頻向警方致謝，對台灣員警的熱心銘感於心。