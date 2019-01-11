近70歲陳正洲栽種萬丹紅豆　好年冬豐收第一次眉開眼笑

▲屏東縣萬丹農友陳正洲（左）和農糧署南區分署長姚志旺、屏東縣議員展維等人合影。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

種了10多年紅豆的屏東縣萬丹鄉農友陳正洲，首次嘗試種植產銷履歷紅豆，利用有機械噴藥及採收，並保證價格，產量不輸給一般栽種，讓他眉開眼笑。

▲陳正洲栽種紅豆有生產履歷認證。

年近70歲的陳正洲說，以往種紅豆都要自己噴藥施肥，自從去年底開始在「老鷹紅豆」團隊負責人林清源和執行長李建輝鼓勵及合作下，開始用安全的管理方式栽種，李建輝協助邀集農民講解施作過程，剛開始有些農民還半信半疑，光靠推薦的幾款藥就能防治病蟲害嗎？但事實證明，經專業的輔導，植物長得好，不輸慣型。

林清源和農民契作產銷履歷的紅豆，不灑落葉劑讓紅豆自然熟成，雖較一般傳統晚約15天收成，但現在採收機械進步，只要管理得當，都能在期限內完成採收工作。田間管理也要按部就班，統一管理及施肥、詳實紀錄，最後經過農藥檢驗合格，通過驗證後才算是產銷履歷的紅豆。

林清源說，今年天氣溫暖，雨水少，如果管理不好，產量可能減少，但合作的農民都還有穩定的產量，也有穩定收入。

農糧署南區分署長姚志旺鼓勵農友申請產銷履歷，除政府有驗證費補助外，如果不灑落葉劑，再加碼補助1公頃1萬元。

陳正洲說，第一次種紅豆這麼輕鬆，不必擔心銷售問題，價格也比市面高，他特別留了一袋自己曬乾，分送給親朋好友，有安全保證，更讓親友放心。