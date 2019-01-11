「同學，你手機掉這裡」警以學生證追人　臉書訊息找到女大生

▲屏東縣枋寮警分局枋山派出所警員何冠霖把手機歸還失主，讓失主相當感激。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市鍾姓女大生忘記手機遺失在屏東縣枋山鄉一加油站內，警方獲報以手機套內一張學生證比對，利用臉書Messenger聯繫上她，和她相約在枋寮火車站，將手機歸還給她，讓她感激警方貼心服務。





▲警方利用臉書找到鍾女。

枋寮分局枋山分駐所警員何冠霖日前接獲熱心民眾至所報案，稱在枋山鄉山隆加油站內拾獲粉紅色SONY手機1支，因連假遊客眾多，加油站店員也無法記清是哪一位遊客掉的，便送至派出所交由警方幫忙。

警方認為失主肯定焦急萬分，趕緊翻找手機有無可用資訊，果然在手機套內找到一張學生證，立即以學生證之姓名搜尋Facebook使用者，經過一番比對後找到手機失主鍾姓女學生，以臉書Messenger聯繫失主，失主鍾同學看到訊息後，連連感謝警方。

她表示，她是大一學生，家住高雄，無法南下至枋山地區領取手機。警方獲知她的不便，便與她約定日期後，利用勤餘時間親自將手機帶到枋寮火車站交給失主，讓她終於可以放下心來，不用再為了手機擔心。

分局長蔡進明表示，身在第一線的基層員警，常常有與民眾接觸的機會，要秉持的同理心，設身處地替他人著想，何員這種服務精神值得同仁學習，也持續鼓勵同仁身在公門好修行，讓這個社會能更加溫暖。