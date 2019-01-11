　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「同學，你手機掉這裡」警以學生證追人　臉書訊息找到女大生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女大生枋山遺失手機　屏警臉書助攻歸還失主▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局枋山派出所警員何冠霖把手機歸還失主，讓失主相當感激。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市鍾姓女大生忘記手機遺失在屏東縣枋山鄉一加油站內，警方獲報以手機套內一張學生證比對，利用臉書Messenger聯繫上她，和她相約在枋寮火車站，將手機歸還給她，讓她感激警方貼心服務。

▲女大生枋山遺失手機　屏警臉書助攻歸還失主▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方利用臉書找到鍾女。

枋寮分局枋山分駐所警員何冠霖日前接獲熱心民眾至所報案，稱在枋山鄉山隆加油站內拾獲粉紅色SONY手機1支，因連假遊客眾多，加油站店員也無法記清是哪一位遊客掉的，便送至派出所交由警方幫忙。

警方認為失主肯定焦急萬分，趕緊翻找手機有無可用資訊，果然在手機套內找到一張學生證，立即以學生證之姓名搜尋Facebook使用者，經過一番比對後找到手機失主鍾姓女學生，以臉書Messenger聯繫失主，失主鍾同學看到訊息後，連連感謝警方。

她表示，她是大一學生，家住高雄，無法南下至枋山地區領取手機。警方獲知她的不便，便與她約定日期後，利用勤餘時間親自將手機帶到枋寮火車站交給失主，讓她終於可以放下心來，不用再為了手機擔心。

分局長蔡進明表示，身在第一線的基層員警，常常有與民眾接觸的機會，要秉持的同理心，設身處地替他人著想，何員這種服務精神值得同仁學習，也持續鼓勵同仁身在公門好修行，讓這個社會能更加溫暖。

ET快訊
舒子晨「超兇掉半球」！幫弟找打工網激動：錄取了
陳致遠不爽吃粥被盯著看　扯鄰桌男衣領嗆：不知道我誰嗎
網紅27歲買江邊豪宅！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

關鍵字：屏東,枋寮,枋山,女大學,手機,臉書

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

「我願意！」安寧病房辦喜事　阿美族人黃昏戀20年修成正果

每晚都要侍寢！小王自以為皇帝　傳鹹濕簡訊給人妻「超喜歡和妳X」

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

「我願意！」安寧病房辦喜事　阿美族人黃昏戀20年修成正果

每晚都要侍寢！小王自以為皇帝　傳鹹濕簡訊給人妻「超喜歡和妳X」

「台灣天才駭客」GG了　入侵高鐵購票系統詐領20萬

萬里尋夫搭機來台　「差最後一里路」警出手…印尼夫妻喜相逢

影／「左手刺青六角星」台東假釋性侵狼　破壞電子腳鐐逃逸

欠債＋離婚吞藥又燒炭　桃園男獲救後再嗆：「我還會再自殺」

揪偷喝59元優酪乳賊　她留口紅檢認證：是「誤喝」！

「同學，你手機掉這裡」警以學生證追人　臉書訊息找到女大生

影／看政論節目後他超「火大」！男火攻KMT彰化黨部　噴漆寫8個字

陳致遠宵夜吃清粥被盯著看　狂扯對方衣領怒嗆：不知道我是誰嗎

氣質音樂女老師酒後就亂性　色誘性侵2名17歲男學生

先點3碗牛肉麵才知朋友不吃　奧客反怪老闆：規矩那麼嚴幹嘛

清理戰場、政績接地氣！　蘇貞昌「回鍋」閣揆有這三大挑戰

做事衝、做人和　蘇貞昌為蔡英文「俯首甘為孺子牛」

SEVENTEEN、太妍蓄勢待發！1月至少27組歌手排隊回歸～

為你注下一道花茶　來自俄羅斯的午後奇想

27年街頭小吃銅板價　沙威瑪沾雞汁燒烤有焦香味

老公切木瓜！她直接啃、女兒爽吃　網一句中肯分析...人妻秒認輸

運動忘了帶上衣！　《黑澀會》玉兔「單穿中空內衣」跑步羞爆

蘇貞昌回鍋閣揆自比邱吉爾　宣示要讓團隊接地氣

社會熱門新聞

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕..

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通..

戀情不被祝福　16歲少年進旅館..

快訊／性侵假釋犯破壞電子腳鐐潛..

快訊／板橋病婦住處上吊身亡

客人改叫Uber　小黃暴怒攔車..

虐嬰嗆人秒神隱！淯薪托嬰主任被..

「幼教界隋棠」麻煩大了！檢要傳..

虐童最重判5年　嗆「你想怎樣」..

控陳致遠吃粥打人　男突反悔撤告

妻疑久病輕生　夫返家錯愕報警

幼兒淒厲哭喊　施暴主任：都道歉..

蛋洗噴漆「大紅惡」　幼兒園長滅..

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒..

更多熱門

相關新聞

70歲陳正洲　豐收萬丹紅豆

種了10多年紅豆的屏東縣萬丹鄉農友陳正洲，首次嘗試種植產銷履歷紅豆，利用有機械噴藥及採收，並保證價格，產量不輸給一般栽種，讓他眉開眼笑。

搭機來台找尪　警助印尼夫妻相逢

台灣天才駭客GG　入侵高鐵系統詐領20萬

女高中生課業煩心　不告離家警神救援　

財部小編神似林真亦 嗆宅神後秒變網紅

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

27歲網紅豪宅曝光！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

快訊／性侵假釋犯破壞電子腳鐐潛逃

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面