賴清德卸下閣揆　黃偉哲：台南市歡迎他回來

▲賴清德卸下閣揆，台南市長黃偉哲表示台南市歡迎他回來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對行政院長賴清德總辭，卸下閣員重，台南市長黃偉哲11日說，不捨賴院長卸下院長重擔，也歡迎他能夠回到台南，事實上誠如賴院長說過，新北是他第1個故鄉，台南是他第2個故鄉，現在看起來第2個故鄉要比第1個故鄉要暖一點，所以期待賴院長卸下重擔後能夠回到台南，蹲下是為了躍起，沉潛是為了再出發。

黃偉哲說，希望賴清德能夠在經過一段時間的沉潛，能夠有更好的一個出發點，台南市應該永遠都是他最重要的一個支持的力道，市民朋友也都是無比地歡迎賴院長。

此外，對前代理台南市長李孟諺傳出要到中央為國家服務，黃偉哲市長說充滿祝福之意，尤其前一陣子也傳出，台南市政府也希望李孟諺市長能夠幫忙貢獻，一方面聽說高雄或是台北都有許許多多邀約，要借重李前市長的專才。

黃偉哲說，他覺得其實結果現在花落在行政院，市府也很期待李孟諺前市長在中央有更高的高度，更恢弘的視野，能夠為全台灣造福，那在這樣的高度下，對於台南，他相信李孟諺也有難以割捨的情懷，畢竟在這邊服務8年了，台南市政府也很期待，李孟諺在中央的時候，能夠多思考當年在台南所碰到的可以興革但是礙於地方跟中央的分權的關係，還沒有辦法完成的一些重大政策，也期待將來的李部長、或者是李署長、李秘書長，能夠在這個層次多幫台南一些忙。