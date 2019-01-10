快訊／新北中和旅館「16歲少年燒炭」身亡　警方拉起封鎖線

記者林煒傑／新北報導

新北中和一名16歲少年在旅館燒炭，救護人員到場後發現他已經明顯死亡，警方已拉起封鎖線調查，至於死因還有待相關單位釐清。

警方表示，趙姓旅館人員10日發現楊男還未退房，且敲門無人回應，因此請員警陪同進入，沒想到門打開就發現少年躺在床上已經無呼吸心跳，房內則充斥著煙味、廁所還有燃燒中的炭。另外現場未發現有遺書，警方初步查看無外力入侵跡象。

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