雲端最前線／他日江湖相逢再當杯酒言歡 賴清德內閣總辭

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行政院長賴清德11日率內閣總辭，轉看守內閣直到新閣揆接任。賴清德致詞時感謝部會首長在他預約請辭後依然克盡職守，而辭職是讓總統蔡英文能大破大立、開創新局，並引用《神鵰俠侶》中的「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過。」期待有緣的話會在壯大台灣的途中相逢。此外，日前外交部長吳釗燮安排其機要「口譯哥」趙怡翔赴駐美代表處擔任政治組長，「一步登天」引起外交系統內部不滿，更被外界批評是「男版吳音寧」。對此議題，《雲端最前線》11日邀請立法委員鍾佳濱、台北市議員李明賢、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討行政院內閣布局及口譯哥爭議事件。

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

行政院長賴清德11日上午召開臨時行政院會，宣告內閣總辭。隨後總統蔡英文於11時在賴清德、前行政院長蘇貞昌陪同下，一起召開記者會，正式宣告由蘇貞昌接棒閣揆一職，並啟動內閣改組工作。蔡英文接著表示，蘇貞昌有三個強項，完全符合台灣需要，第一是經驗，第二是魄力，第三是執行力，此刻台灣需要有經驗、有魄力的院長，以他的執行力來完成後續改革，他的超越哲學在去年選舉有目共睹，大膽用年輕人、宣傳創意跟進化，都讓人印象深刻。

賴清德留給新院長的作業，先前在行政院年終記者會曾提過，第一是非洲豬瘟的防疫工作、第二是拚經濟、第三是地方創生、雙語國家、智慧政府等規劃，都要努力達成。宣布總辭後，賴清德11日晚間將在圓山飯店宴請閣員，感謝閣員這一年多來拚經濟的辛勞。

▼趙怡翔。（圖／翻攝自趙怡翔個人臉書）

此外，日前外交部長吳釗燮安排其機要「口譯哥」趙怡翔赴駐美代表處擔任政治組長，被爆出「一個月可領270K」，引起各界議論，更被諷為「男版吳音寧」、「管媽女婿2.0」。據指出，其實外交部長吳釗燮本來計畫讓趙擔任更高職務的「駐美代表處副代表」，但總統蔡英文認為不妥打回票，最後在折衷後，才變成今天擔任政治組長的方案。

對此，外交部強調，趙怡翔自進入國安會秘書長辦公室服務起，歷經總統府秘書長辦公室及外交部長辦公室主任等職務的歷練，並擔任與包括美國在內等理念相近國家駐台機構的聯繫與協調，與美國在台協會各級官員的互動良好，在駐台使節團中普獲好評。此次奉派華府服務，吳釗燮具有高度信心，趙怡翔可以與駐處同仁密切合作，融入工作團隊，為深化台美關係努力。

值得關注的是，由於趙怡翔沒有任何有關外交的相關訓練，因此引發抨擊。台北市議員羅智強就砲轟趙怡翔跳級12職等、踐踏外交文官體系；國安會前秘書長蘇起表示，趙怡翔的任命背後有政治功能，蔡英文要拚2020連任，已經開始布局，任命趙怡翔是為了繞過外交部文官體系，建立總統府與美國行政部門「單線溝通」管道，避免機密外洩。資深媒體人黃暐瀚則指出，總統蔡英文破例用趙怡翔的原因，就是要為2020總統大選布局她要聯美抗中，所以一定要找一個信得過的人。對此議題，《雲端最前線》11日邀請立法委員鍾佳濱、台北市議員李明賢、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討行政院內閣布局及口譯哥爭議事件。



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