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【全文】蔡英文不捨送走賴清德、迎來蘇貞昌：要求成果分享給人民

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▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文於11時在賴清德、前行政院長蘇貞昌陪同下，一起召開記者會，正式宣告由蘇貞昌接棒閣揆一職，並啟動內閣改組工作。她除了表達對賴清德的不捨與感謝之外，也針對即將接棒的蘇貞昌指出，此刻的台灣，需要一位有經驗的行政院長，也需要一位有魄力的行政院長，以他的執行力，來完成後續的改革，以及國家發展的工程。

蔡英文致詞全文：

首先我要感謝賴清德院長，過去一年多以來，他用「做實事」的態度，認真紮實地投入改革跟建設工作，完成很多重要的施政成果。

賴院長任內，全力執行包括5加2產業創新計畫、前瞻基礎建設計畫，以及各項提升政府效能、優化投資環境、強化國家發展的政策規劃。

在這當中，有許多複雜的、艱難的挑戰，但他始終以最堅定的意志跟使命感，儘管滿身傷痕，仍然堅持崗位到最後一刻。除了由衷的感激和不捨之外，我找不到其他的言語，來形容此刻的心情。

九合一選舉之後，賴院長一直認為，他必須為選舉的結果負責。不過，執政黨內上上下下，包括即將接任的蘇院長，其實都希望賴院長能夠繼續留下來為台灣努力。但是，賴院長依然維持辭職以負責的心情。所以，儘管百般不捨，我還是尊重賴院長的決定。

雖然，離開閣揆的職務，但是我相信賴院長仍然會很關心台灣，也很關心台灣的未來，所以他仍然是我們台灣隊的一員，未來，為了台灣，我們還是會一起來打拚。

接下來，我決定邀請蘇貞昌院長來接任閣揆的工作。蘇院長有三個強項，這三個強項完全符合這個階段台灣的需要。

第一是經驗。第二是魄力。第三是執行力。此刻的台灣，需要一位有經驗的行政院長。也需要一位有魄力的行政院長，以他的執行力，來完成後續的改革，以及國家發展的工程。

蘇院長的「超越」哲學，在去年的選舉中，我們都有目共睹。無論是大膽啟用年輕人、政策上的創意發想、宣傳的創意和進化，都讓人印象深刻。

在確認賴院長堅辭的意志之後，我正式徵詢蘇院長，是否願意承擔這個責任。蘇院長考慮之後，決定跟我攜手，為台灣再拚一次。

▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

對於執政團隊來說，我交付給行政院長的工作是一棒接一棒。林全院長打基礎，賴院長除了拚執行，也為國家的未來做了很多規劃，而準備接任的蘇貞昌院長的施政重點，就是要更強力地來壯大台灣。

我們執政的前半場，已經在改革、建設和經濟發展上做出成績，而執政的後半場，關鍵就是把做出來的成果，真正分享給台灣人民。所以我對新任院長最大的期待，就是施政務必讓人民有感。

親愛的國人同胞，2019年，將是同時充滿挑戰和機會的一年。面對美中貿易戰後續的經濟衝擊，以及中國步步進逼，強加「一國兩制」在台灣身上的企圖。台灣的民主跟發展，必然受到一定程度的挑戰。


過去兩年多來，我們為台灣做的每一項工作，像是經濟轉型、投資台灣、新南向政策、國防自主等等，就是為了在面對這種國際變局時，能夠把挑戰轉化成機會，所做的準備。

我所帶領的執政團隊，不僅要持續實踐我們「壯大台灣」的承諾。接下來，更要在社會的分配、弱勢者的照顧，以及受變局影響的人身上，放更大的心力。

在堅持改革成果之餘，我們必須在內政、經濟、國防、外交，等各個領域，持續強化我們自身的實力跟自信。這就是我所說的，2019年，就是我們拚民生、護民主、守主權的一年。

為了守護民主、堅持主權，身為總統，我必將帶領台灣，堅定發聲，奮起抵抗。而在拚民生的工作上，我會跟蘇貞昌院長分工合作，也相信蘇院長幾十年的從政經驗，會掌好、掌穩行政院的舵，和我一起，帶領台灣在世界變局當中克服難關，勇往直前。

不久前，我們確實輸了一場戰役，但我們會從失敗中反省、再一次整隊出發，贏得最後的勝利。選後，我跟蘇院長有過深入直白的討論。蘇院長輸過，所以他比任何人都知道，這一次我們輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。

人民要我們拚民生，人民要我們護民主，人民要我們守主權。這一連串的挑戰，就是需要蘇院長這樣的老手一起來拚。我跟蘇院長會一起為台灣，「衝衝衝」。謝謝大家。

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關鍵字：蔡英文,蘇貞昌,民進黨,總統府,賴清德,行政院

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