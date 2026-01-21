孫生涉性侵加碼延長境管8個月　禁止離台原因曝光

▲網紅孫生。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

曾屬反骨男孩的網紅孫生涉多起性侵遭訴，因侵害多人遭起訴，法官認其具海外謀生能力，為防逃匿，裁定本月底起加碼禁止離台八個月。

台北地院認為，孫生涉案情節重大，面臨的法律刑責相當不輕。考量他在出事之前出國次數很頻繁，加上演藝工作的特質，隨時都能在國外討生活，為了怕他在後續審理時一去不回，法院認為有必要繼續封鎖他的行動自由。

狼行受害者不分長幼 偷拍私密片流傳惹議

檢方調查發現，孫生涉嫌在剪頭髮的時候對熟人伸魔爪。前年底他在一名女子家中陽台聊天，卻突然出現猥褻行為；過沒幾個月，他又在拍片現場趁著女伴躺在床鋪休息的時候，不顧對方意願直接撲上去強行非禮。

更離譜的還在後面，他在2023年的時候，曾誘騙一名年紀沒滿16歲的少女到住處看他練舞，卻趁著聽音樂時奪走女孩貞操。此外，他還被爆出偷拍與他人的親密互動影片，甚至隨意放給外人觀看，多名被害人氣到聯合提告。

檢方斥犯後態度惡劣 法院延長限境期限八月

偵辦此案的司法人員痛批，孫生不但對未成年少女下重手，還隨便散布私密影片，行為簡直是無視法律，且有嚴重的性癮問題。檢方認為他在被抓到後完全沒有悔悟的意思，態度極其惡劣，因此向法院要求給予最嚴厲的處分。

考量到司法正義的執行以及各種社會利益，法官認定原先受到的禁足限制本來一月底要結束，但目前仍有延展必要。最終決定從2026年1月29日開始，繼續禁止他出國八個月。雖然他還有權利可以提出抗告，但近期內想要離開國門恐怕是沒門了。